瓊斯盃／中華白休息室慶祝晉級超嗨！網狠酸：藍隊有晉級也可以拍

本屆瓊斯盃賽制受到外界批評，中華白昨天擊敗馬來西亞晉級後，P.LEAGUE+官方社群分享球員在休息室狂歡的影片，球迷也藉機狠酸1勝5敗晉級的中華藍。

本屆中華白由中生代球星高國豪領軍，搭配年輕球員出戰，昨天高國豪狂轟30分，帶隊以102：92力退馬來西亞隊，以3勝3敗、分組前2戰績取得4強資格。賽後球員們在休息室狂歡慶祝的畫面，被P.LEAGUE+官方社群轉發。

一軍組成的中華藍遭菲律賓SGA血洗43分，最終戰績1勝5敗，根據賽事規章，仍以地主名額取得4強門票，5勝1敗的菲律賓SGA慘遭淘汰，引發大量批評聲浪。

因此中華白慶祝影片曝光後，台灣網友們紛紛敲碗中華藍休息室影片並狠酸，「藍隊也可以拍，他們也有晉級」、「想看中華藍的休息室」、「不是這樣的喔！贏很多場不一定能晉級喔」、「白隊真的是靠實力一路殺上去」、「藍隊請自動放棄四強丟臉」。留言區還湧入不少菲律賓球迷批評。