TPBL／年度人氣啦啦隊員三上悠亞續約夢想家 喊話球迷「主場見」

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天宣布，正式與三上悠亞（Yua Mikami）完成續約，新賽季她將再度加入Formosa Sexy，延續雙方上季的合作關係，三上悠亞首季加入即受到球迷熱烈歡迎，應援表演與高人氣也成為話題之一，新賽季三上悠亞將以Formosa Sexy身分持續應援。

三上悠亞上季首度加入Formosa Sexy，憑藉在主場的精彩表現與親和力，獲得夢想家球迷熱烈支持與肯定，也在球迷和社群間引發高度關注與討論。2025-26賽季更獲選TPBL年度人氣啦啦隊員，人氣與表現備受肯定。延續上季良好的合作成果，夢想家新賽季再度與三上悠亞聯手，期待她以Formosa Sexy 隊員身分，為夢想家主場帶來更多精彩演出，與球迷共同創造的美好回憶。

對於新賽季，三上悠亞開心表示，「感謝球團的肯定與信任，上一季在台灣也受到大家的照顧，粉絲的支持也給我很大的力量。很期待新賽季再次和大家見面，也已經迫不及待想要回到球場，與女孩們一起為夢想家應援！」

夢想家總經理韓駿鎧表示，「很開心新賽季能繼續和悠亞合作，過去一季她對每次演出與主場活動都相當投入。期待新賽季可以帶給球迷更多精彩回憶。」