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瓊斯盃／王晟霖暴扣嗨翻全場 休息室特別挑偶像曾文鼎位置

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
王晟霖今天上演暴扣，嗨翻全隊。圖／中華籃協提供
王晟霖今天上演暴扣，嗨翻全隊。圖／中華籃協提供

中華白205公分長人王晟霖今天難得展現霸氣，面對馬來西亞的第一節上演雙手暴扣，讓隊友們嗨翻，自己還扮演安撫大家角色，要隊友們「冷靜一點」。中華白教頭陳子威還爆料，球隊使用中信特攻的休息室，王晟霖會特別使用偶像曾文鼎的櫃子，希望能像曾文鼎成為球隊禁區枝柱。

中華白主力中鋒林正今天先是大腿「吃雞腿」，再撞到頭，不過王晟霖補上展現企圖心，除了第一節的暴扣還賞出2次火鍋，成為球隊以102：92奪勝的功臣之一。

王晟霖透露，第一節的灌籃連自己都有點意外，「一開始想要不要上，後來想說用灌的。」他特別感謝中華白教練陳子威，還分享彼此有個約定，他承諾只要陳子威需要「一定挺」，因此這次接到陳子威電話詢問加入中華白的意願，立刻開心答應。

王晟霖還「爆料」，中華白學長高國豪會一直激勵大家，像對自己就曾說「如果把人打出去就給一萬」，他笑說當然不會因此把人打出場，但仍感謝學長不斷鼓勵自己，「要做好我能做的事情，我也有努力做他想看到的事情。」

陳子威提到，王晟霖的偶像曾文鼎現在效力TPBL新北中信特攻，瓊斯盃今年賽事在新莊體育館舉行，正是特攻主場，平時球隊休息室就是特攻休息室，王晟霖就會特別坐曾文鼎的位置。兩人從去年德國萊茵魯爾世大運就曾合作，中華白再攜手，陳子威也鼓勵王晟霖持續進步，打出自身價值。

王晟霖笑說，最初曾文鼎的位置是張祐瑋先坐走，他還特別拜託一下，才換到偶像位置。

王晟霖（右三）上演暴扣，隊友開心和他擊掌慶祝。圖／中華籃協提供
王晟霖（右三）上演暴扣，隊友開心和他擊掌慶祝。圖／中華籃協提供

曾文鼎 瓊斯盃 位置 籃球

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