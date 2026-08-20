瓊斯盃／高國豪開火！9記三分彈率中華白挺進4強

中華白今天頂住壓力，晉級關鍵戰在高國豪9記三分彈、全場30分領軍下，以102：92力退馬來西亞隊，取得分組前2的晉級4強資格，周六晚上7點將和韓國原州DB新世代爭冠軍賽門票。

高國豪前三場都攻下20分以上分數，經過2天「熄火」，今天找回手感，開賽先連進2顆三分球再完成「3分打」，接續又追加三分彈，助隊開賽不到4分鐘就打出16：6攻勢；首節3分31秒王晟霖更演出雙手暴扣，連隊友白曜誠都露出不可思議表情。

中華白首節兩位數領先雖被對手追進，首節打完只握有24：21優勢，第二節一度落後，不過第三節高國豪前3次外線出手都命中，「小黑」林現惟進攻端也有表現，兩位松山高中出品的球員助隊持續拉開差距，最終以102：92收下勝利，確定取得分組第2的晉級資格。

賽後小小慶祝了一番，中華白教練陳子威提到，開心球隊達成階段性目標，「後面還有兩場，會是很棒的經驗，希望球員帶這經驗進入決賽，打出好成績。」他也透露，191公分的台裔好手車侑城預計明天凌晨抵台，到時會和他聊聊、了解狀況，能否出賽將尊重車侑城意願。

暌違8年再披中華隊戰袍的高國豪，今天三分球15投9中轟下30分，他笑說開心表現回溫，進攻上幫助到球隊，今天看到王晟霖灌籃「我也有嚇到」，開心看到本土長人也有表現。

身為本屆中華白的資深球員，高國豪透露平常訓練時常會和學弟比賽，贏他就請喝飲料、吃飯，用不同方式激勵隊友，讓球隊變得更好，「重點在於帶起他們，讓他們可以感受互相學習外，我們是代表中華隊，是一起的，產生出化學反應、凝聚力。」