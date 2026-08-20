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羽球世錦賽／3連勝日將 周天成闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國「一哥」周天成，今天只花35分鐘就以21：19、21：9拍下日本田中湧士，取得對戰3連勝，挺進最終世錦賽男單8強。 美聯社
我國「一哥」周天成，今天只花35分鐘就以21：19、21：9拍下日本田中湧士，取得對戰3連勝，挺進最終世錦賽男單8強。 美聯社

羽球世錦賽今年在印度新德里點燃戰火，身為單打僅存台將希望的我國「一哥」周天成，今天只花35分鐘就以21：19、21：9拍下日本田中湧士，取得對戰3連勝，挺進最終8強。

羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分，我國15組選手共有8組選手挺進16強，不過今天前6組登場的台將，只有混雙組合楊博軒／胡綾芳闖關，3組女雙的洪恩慈／謝沛珊、林芝昀／許尹鏸和許雅晴／宋祐媗，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和混雙葉宏蔚／詹又蓁都敗陣。

名列男單第6種子的小天曾在2022年打下銅牌，今天上陣也為台將止敗，他面對世界排名19的田中湧士，開賽雖一度3：7落後，但7：9時連拿5分逆轉，17：14時再直接連下4分，以21：14先下一城。

第二局小天5：4時以一波連拿8分攻勢奠定勝基，最終以21：9拍下田中湧士，明天將碰印尼法漢（Aiwi Farhan）和地主謝提（Ayush Shetty）間的勝方。謝提本屆世錦賽首戰就拍下尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇，爆出大冷門。

中華隊壓軸登場的男雙李哲輝／楊博軒，對手是列第9種子的印尼組合（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）。

羽球 周天成 世錦賽 籃球

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