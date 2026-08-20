U18籃賽／MVP劉廷寬狂轟33分 中華隊附加賽逆轉巴林重返8強

中華隊今天U18亞青賽的8強附加賽遭遇巴林隊，上半場HBL松山高中MVP劉廷寬就攻下19分，下半場再有幸宇勝外線支援，陳卡特也有23分貢獻，聯手助隊克服最多11分落後，在全隊三分球39投19中的高命中率下以109：99力退巴林，重返U18亞青賽8強。

劉廷寬前兩節就轟下19分，陳卡特15分，上半場三分球22投11中，但籃板以11：29慘輸，連對手13個進攻籃板都優過中華隊團隊籃板。

第三節巴林發揮高度優勢，強打禁區打出一波9：0攻勢，中華隊靠黃佳瀚外線止血，他連飆兩記三分彈加上陳卡特拋投，助隊追到61：65；黃紹恩追加外線，劉廷寬2罰後快攻補進2分，中華隊一波7：0攻勢再將比分追到68：69，幸宇勝飆進三分彈更讓中華隊71：71追平比分，三節打完也以75：79緊咬比數。

巴林第四節將差距擴大到91：84，不過中華隊幸宇勝先飆外線，黃紹恩「3分打」，黃佳瀚4分10秒快攻直接飆三分彈，中華隊一波9：0攻勢重要回領先，2分19秒幸宇勝又飆進單場第6記三分彈，讓中華隊取得98：92領先。

2分13秒劉廷寬2罰1中後中華隊領先再擴大到99：92，關鍵時刻中華隊壓迫防守再製造巴林失誤，領先擴大到103：94；比賽尾聲巴林又被吹違反運動道德犯規，楊松霖最後1分04秒2罰命中後中華隊還握有球權，59.1秒劉廷寬2罰1中讓中華隊領先到106：95。

巴林51.7秒雖回敬「4分打」，不過中華隊最後關頭穩住領先，最終以109：99拿到8強門票，明天將和南韓對決搶4強門票。

U18亞青賽2年舉辦一次，中華隊上屆8強附加賽敗給伊朗，無緣8強，今天在劉廷寬33分、7籃板、6助攻、6抄截發揮，陳卡特23分、幸宇勝三分球8投6中轟下22分聯手下，儘管籃板以32：56大輸，仍靠團隊超過4成8的三分球命中率轟下巴林，相隔一屆重8強。