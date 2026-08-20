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羽球世錦賽／拍下第3種子 楊博軒、胡綾芳率先闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊博軒(左)與胡綾芳闖進羽球世錦賽8強。 聯合報系資料照
楊博軒(左)與胡綾芳闖進羽球世錦賽8強。 聯合報系資料照

羽球世錦賽今年在印度新德里點燃戰火，我國15組選手共有8組選手挺進16強，今天混雙組合楊博軒／胡綾芳率先闖關，寶島組合三局力退列第3種子的丹麥組合挺進8強，男雙「麟榤配」和三組女雙都敗陣，全英公開賽奪冠的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁也敗給印尼對手。

世界排名12的楊博軒／胡綾芳世錦賽排11種子，今天碰世界排名第3的丹麥組合克里斯蒂安森（Mathias Christiansen）／博爾（Alexandra Bøje），開賽就打出連拿4分攻勢，一路領先下以21：13先下一城；第二局寶島組合雖以9：21失守，第三局在3：3時打出連下6分攻勢，就此一路領先，以21：14收下8強門票。

男雙排14種子的「麟榤配」王齊麟、邱相榤今天率先出賽，以兩個17：21敗給馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）。

我國三組列上種子的女雙都闖進16強，但今天都落馬，排10種子的洪恩慈／謝沛珊以11：21、18：21不敵中國張殊賢／賈一凡，11種子林芝昀／許尹鏸以18：21、16：21輸給香港楊霈霖／楊雅婷，列15種子許雅晴／宋祐媗則以13：21、15：21不敵中國羅徐敏／李怡婧。

列混雙第9種子的葉宏蔚／詹又蓁，今天碰世界排名20的印尼薩納維（Amri Syahnawi）／馬瓦爾（Nita Violina Marwah），詹又蓁發球下從8：20一路瓦解對手10個賽點，可惜詹又蓁發長球的意圖被薩納維抓到，最終仍以5：21、18：21無緣8強。

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