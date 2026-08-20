瓊斯盃／韓國教練也抱怨！菲律賓主帥怒曝來台才知「中華藍保送4強」

第45屆威廉瓊斯盃今年大幅調整賽制，不僅改採分組雙循環，更設下「中華藍保證晉級4強」條款，然而這項特殊規定如今引發巨大爭議。菲律賓SGA總教練張念財（Charles Tiu）更直接爆料，球隊竟是「抵達台灣之後」才知道地主中華藍無論戰績如何都能保送4強，讓他相當不滿，甚至透露連韓國教練都對本屆賽制提出抱怨。

SGA昨日面對韓國原州DB新世代背水一戰，由於首戰曾以79：110慘敗對手多達31分，因此若要在雙方戰績相同的情況下靠對戰得失分取得優勢，這場比賽必須至少贏回31分以上。

然而，菲律賓代表隊幾乎真的完成不可能任務，全場展現誇張的進攻效率，投籃命中率一度高達78%，三分球更以26投18中的超高命中率瘋狂轟炸韓國防線，最大領先甚至來到28分。

末節SGA仍全力追求擴大分差，萊特（Matthew Wright）單場轟進7顆三分球、狂砍21分，但內線主力皮內羅（Isaiah Piñeiro）與阿基（Tajuan Agee）先後犯滿離場，加上韓國亞洲外援阿爾瓦諾（Ethan Alvano）關鍵時刻持續得分，最終SGA只能以113：87拿下26分大勝。

儘管贏了26分，SGA全隊賽後卻幾乎沒有勝利的喜悅，因為他們距離需要的分差仍差了5分。

張念財賽後坦言，「這場真的很痛。很少會有贏球之後，反而感到如此失望的時候。我們真的非常接近。我們準備得很好，也真的替自己創造了機會，但要贏到32分左右，對我們來說真的太困難了。」

更讓張念財難以接受的是，不論中華藍最終分組戰績如何，都能直接晉級4強，A組其他球隊實際上只能競爭剩下唯一一張門票。

根據菲律賓媒體報導，SGA直到抵達台灣後，才得知「中華藍保證晉級4強」的特殊規定，也讓球隊對於整個賽事安排更加不滿。張念財甚至透露連韓國隊教練都在抱怨。

「如果我們從一開始就知道賽制是這樣，那事情肯定會完全不同。我對我們球隊今天的拚戰方式真的沒有更多讚美可以說了，我們打出了很好的籃球。甚至連韓國隊教練都在抱怨這次比賽的賽制有多糟糕。我們3年來只輸過1場比賽，在我們內心深處，我們知道自己就是這項賽事最好的球隊。」

本屆瓊斯盃共有8支球隊參賽，首度改採分組雙循環賽制，籃協原先的出發點是希望降低各隊連續出賽天數，增加休息時間，減少密集賽程造成的傷病風險。

除了新賽制之外，籃協同時加入「中華藍保證晉級4強」條款，希望4強階段仍能保有地主球隊，提高比賽可看性以及現場球迷觀賽意願，沒想到實際進行後，中華藍受到多名主力傷勢影響，分組賽戰績不如預期，反而讓這項保障條款直接成為爭議焦點。

尤其曾2度奪下瓊斯盃冠軍的SGA，整體戰績明顯優於中華藍，卻可能因為保障名額以及得失分規則無緣4強，更讓外界質疑制度公平性。

面對批評，中華民國籃球協會今日也正式發表聲明致歉，坦言今年在賽制以及賽程安排上「未能盡善盡美」，並直接形容SGA可能成為本屆新賽制下的「最大苦主」。

籃協表示，「與中華藍隊同組的兩屆冠軍菲律賓SGA隊，可能成為今年新賽制下的最大苦主，戰績較佳卻因賽制無法晉級。」

籃協同時肯定SGA本屆展現出的球技與競爭力，承諾明年將重新檢討賽制以及賽程規畫，並表示未來仍會優先邀請本屆參賽球隊來台。

只不過對SGA而言，道歉已經無法改變眼前的晉級局勢。球隊接下來除了必須先完成自己的比賽，更得期待其他場次結果配合，才可能延續挑戰瓊斯盃3連霸的希望。

而整起爭議最令人尷尬的地方，或許正如張念財所說，一支受邀來台參賽、甚至已經兩度奪冠的外國球隊，竟然直到抵達台灣後，才得知地主球隊擁有「保證晉級4強」的特殊條款。