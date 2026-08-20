TPBL／戰神簽211公分長人 克羅埃西亞國手加盟

台北台新戰神隊今天宣布簽下克羅埃西亞籍中鋒馬利（Marin Maric），營運長楊勝凱表示，馬利身材高大，同時具備外線投射能力，能為球隊帶來更多元的戰術選擇，「馬利是一名重視團隊合作、願意與隊友溝通的球員，期待他加入後，不僅能提升禁區戰力，也能幫助團隊邁向另一個層級。」

現年32歲的馬利身高211公分，職業生涯遍及土耳其、克羅埃西亞、希臘、西班牙、中國與台灣等聯賽，也曾代表克羅埃西亞參與2025年歐洲籃球錦標賽資格賽；2025-26賽季季中他加盟TPBL新竹御嵿攻城獅隊，例行賽出賽14場，場均繳出16.4分、11.8籃板、2.3助攻，其中對戰新北國王隊一役，更以超過六成的投籃命中率攻下31分、18籃板，展現禁區攻守兩端的影響力。

馬利談到，很期待新賽季加入戰神，將以超過十年的職業經驗帶領大家，陪伴年輕球員成長，「我知道球隊上季經歷一些挑戰，所以我希望能夠幫助球隊贏球，讓更多球迷進場支持我們。」

背號選擇34號，馬利提及他最喜歡的球員歐尼爾、歐拉朱萬與「字母哥」安戴托昆波等人都曾穿過此號碼，也期許自己能像他們一樣，在禁區發揮影響力。

馬利將於8月底抵臺，台灣的生活與比賽環境對他而言並不陌生。新賽季除了以季後賽為目標，馬利也盼全隊保持健康、享受比賽。他表示，無論場上或場下，都會盡力協助團隊，適時鼓勵隊友，也給予他們發揮空間，「相信我們能產生很棒的化學效應。」