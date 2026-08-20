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TPBL／新賽季拚連霸 夢想家續約冠軍隊長張宗憲
福爾摩沙夢想家隊今天宣布與冠軍功臣張宗憲續約，迎接2026-27新賽季，與團隊一同朝衛冕目標前進。
張宗憲2025-26賽季例行賽出賽31場，場均繳出11分、2.6籃板、2助攻，外線命中率三成三，曾單場攻下25分，寫下個人該季單場得分新高。
夢想家進入冠軍賽後，張宗憲屢次肩負盯防對手主要得分球員的任務，憑藉身體對抗與場上判讀增加防守強度。面對系列賽1：3落後，他仍在攻守兩端扮演重要角色，幫助球隊連下三場勝利，最終以4：3逆轉拿下系列賽勝利，完成隊史首冠。
夢想家總經理韓駿鎧表示，張宗憲一路陪著球隊走到現在，身為隊長，他在團隊中也扮演重要角色，球隊十分看重他的經驗與責任感，「上季與球隊一起拿下冠軍後，他累積的經驗與冠軍價值，都是球隊希望延續的重要力量，期待新賽季繼續和團隊並肩作戰。」
談到冠軍後選擇續留，張宗憲說：「能夠和夢想家拿下成軍9年來的第一個冠軍非常有意義，很喜歡這裡的文化及氛圍所以選擇續約留下並不是太難的選擇，希望球隊可以衝擊2連霸，並且幫助隊上的年輕球員進步一起往目標前進。」
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