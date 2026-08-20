TPBL／特攻第4名外援來了 全能前鋒猛士加盟

新北中信特攻隊今天宣布簽下與美國籍前鋒猛士（Clay Mounce），預計8月下旬抵台，新賽季將披上61號黃衫戰袍。

28歲的猛士身高200公分，主打前鋒，2021-22賽季於荷蘭BNXT聯賽簽下生涯首份職業合約，並隨隊奪下聯賽冠軍，開啟職業生涯。此後猛士也曾挑戰法國職業聯賽（FRA-2），2025-26賽季轉戰日本B.League聯盟（JAP-2）出賽52場，場均21.3分、7.6籃板及3.0助攻，另有1.5次抄截，投籃命中率達50.4%。

特攻總教練費雪（Mathias Fischer）表示，猛士是非常全面的雙向球員，最大價值能在攻防兩端穩定做出貢獻，「猛士擁有豐富的國際賽場經驗，曾先後征戰荷蘭、法國及日本的職業籃球聯賽，對特攻而言，他的全面性與出色的籃球智商都非常重要。我們的進攻體系需要球員能夠閱讀比賽、做出正確判斷，同時在不同位置上創造機會，而猛士正是非常適合特攻體系的球員，我們非常期待他的加入。」

猛士表示，非常期待前往台灣，和隊友們以及教練團隊見面，「我已經等不及投入訓練，和大家一起為新賽季努力，朝著我們最終的目標前進。我相信這會是一段非常棒、也非常快樂的旅程，很期待能夠穿上特攻戰袍，在球場上與大家見面。」

特攻持續積極完善新賽季外援陣容，之前已有禁區長人強斯（Marvin Jones）、法拉帝（Vladimir Brodziansky）及曾於台灣職籃征戰的布里茲克（Bogdan Bliznyuk）加盟，猛士成為第4名外援。