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瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

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瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瓊斯盃因中華藍分組墊底仍能靠保障名額晉4強引發爭議，籃協坦承賽制與賽程安排未臻完善，向各界致歉並承諾明年檢討改進。中央社 中央通訊社
瓊斯盃因中華藍分組墊底仍能靠保障名額晉4強引發爭議，籃協坦承賽制與賽程安排未臻完善，向各界致歉並承諾明年檢討改進。中央社 中央通訊社

第45屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽分組循環賽已近尾聲，中華藍隊目前5戰打完只拿1勝，分組名次墊底，但因「保障名額」仍能晉級4強，引發外界與球迷間對於本屆賽制諸多討論。中華籃球協會早上發出聲明，對於賽制改變造成各方熱議表達歉意，未來將持續改進瓊斯盃賽程編排方案，符合球迷期待也讓來訪的國外球隊享受比賽。

籃協表示，今年決定改變過去以往的賽制，目的是減少球隊連續出賽天數，增加休兵日讓各隊得以調整狀況，避免連日比賽增加運動傷害發生機率，特別設計了分組雙循環的全新賽制；為了提升比賽可看性，另訂出中華藍隊保證晉級四強的條款，讓四強決賽期間球迷仍可目睹中華隊出賽的機會。

籃協提到，今年中華藍隊是由亞運培訓隊組成，甫結束七月世界盃資格賽第三階段賽事，多位主力球員因傷勢需要休養恢復，以面對九月亞運會的比賽到來，因此藍隊瓊斯盃出賽名單也補進數位年輕即戰力強化陣容，未料在瓊斯盃前開始遇到傷兵潮，比賽中也遭遇球員受傷不克出賽，造成出賽球員人數銳減，也直接影響到本屆的比賽內容與戰績，引發外界討論與紛議，本會虛心接受各界指教，將會針對賽制與賽程規畫進行優化精進，在明年度的安排上檢討改進。

籃協也特別感謝今年度來訪的各國球隊，今年度在賽制與賽程安排上未能盡善盡美，讓各球隊都能互相對戰切磋球技，與中華藍隊同組的兩屆冠軍菲律賓SGA隊，可能成為今年新賽制下的最大苦主，戰績較佳卻因賽制無法晉級，本會對於SGA在今年比賽中展現出的精湛球技，給予最大的肯定與感激，未來本會仍將優先邀請本屆參賽隊伍，一起讓瓊斯盃籃球賽的長久歷史延續下去。

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