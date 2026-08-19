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瓊斯盃／中華藍慘輸日本小組墊底 保障名額照進4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華藍隊李家慷(右)出手。 中華籃協提供
中華藍隊李家慷(右)出手。 中華籃協提供

中華藍今天瓊斯盃日本隊，上半場靠宋昕澔投進壓哨三分球才將差距咬在10分，但第三節被日本打出20：8的單節攻勢，領先徹底拉開，最終中華藍以62：90慘敗，1勝4敗戰績落到A組最後一位。

中華藍本屆以亞運部分成員搭配年輕球員，但遇到傷兵潮，主控游艾喆、丁聖儒和內線的陳冠全、曾祥鈞和馬建豪都有傷在身，歸化洋將高柏鎧也出狀況，今天直接免戰，譚傑龍成中華藍今天的禁區主戰中鋒。

少了高柏鎧坐鎮的中華藍，籃板以37：55慘輸，且被日本搶了18記進攻籃板，領空盡失下首節就陷入18：26落後，第二節雖有宋昕澔和雷蒙恩接連投進壓哨三分球，差距仍逐漸拉開，最終吞下28分慘敗。

譚傑龍今天12分、8籃板都是全隊最高，陳將双、宋昕澔和雷蒙恩各10分。

第45屆瓊斯盃男子組採全新的「分組雙循環制」，8支隊伍預賽分兩組，打完兩輪後取分組前2晉級4強，不過A組的中華藍享有「保障名額」，不論預賽排名都可晉級4強，因此今天就算28分慘輸給日本落居A組爐主，也不影響晉級結果。

瓊斯盃 日本 宋昕澔 籃球

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