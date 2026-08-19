瓊斯盃／不只當200公分射手 陳子威對劉耕灝有更高期待

中華白今天拉鋸戰以69：74敗給約旦，不過旅美長人劉耕灝成比賽亮點，第二節投進3記三分球、單節攻下13分，第四節連飆外線更助隊一度超前，未來性備受教練陳子威期待。

去年從南山高中畢業後赴美的劉耕灝，有200公分的身材加上左手優勢，去年就入選瓊斯盃中華白，今年再獲得青睞，今天攻下全場最高24分，打出瓊斯盃代表作。

「去年是高中剛畢業的學生，球隊有一半都是職業隊學長，偏向學習，今年第二年，要去承擔這個角色，去做更多事情，投三分，搶籃板。」去年堪稱「句點王」的劉耕灝，不只企圖心更強，口條也變好；今天三分球12投5中的他也特別感謝教練團的鼓勵，以及學長們為自己製造機會，才能有今天的外線成績。

身為南山大學長的中華白教頭陳子威提到，劉耕灝從高中就是十分被看好的潛力選手，目前還在大學生涯努力，瓊斯盃前幾場外線出手數太少，今天有提醒他多出手，要去承擔隊上射手的角色和責任。

陳子威也提到，對劉耕灝的期待不僅是外線投射，希望他的位置從小前鋒再往得分後衛推進，「如果能打到二號位，可以持球，是我們對他的期待和規劃。打國際賽要打身材拉高，相信他有這能力。」陳子威也補充，日本已經將鋒線球員的身材都拉高，相信台灣也可以，希望劉耕灝視野可以再往前看，現階段先把自身工作做好，接續再不斷成長和加強自己。