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瓊斯盃／落敗後球員自主開會 陳子威喊感動

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
陳子威肯定球員拚勁。圖／中華籃協提供
陳子威肯定球員拚勁。圖／中華籃協提供

中華白沒能延續瓊斯盃第一輪擊敗約旦的氣勢，今天拉鋸戰在籃板落後10顆下以69：74吞敗，教練陳子威強調「輸球是教練責任」，肯定球員的拚勁和態度，尤其肯定球員賽後自主開會，展現出對勝負的企圖心。

「賽後球員自己隔壁休息室自己開會，滿好的，很少看到球員那麼在意勝負。」陳子威特別點名隊上的「老大哥」高國豪、白曜誠和林正，讚幾名職業選手能以身作則，將好的典範帶給年輕學弟，「這動作（自主開會）認人看得很感動，這樣的組訓過程，還是想打出好成績。」

陳子威也提到，今天的確有沒做好的部分，但希望球員不要因為輸球就否定自己、否定團隊，「把輸球經驗帶著，瓊斯盃是比賽強度很高的比賽，對年輕球員都是很大的成長，接下來還有比賽，把這兩場輸球內容修正，明天還有一場比賽，希望他們能每場比每場進步。」

今年瓊斯盃改變賽制，預賽分兩組採雙循環，明天兩循環結束後取分組前2晉級4強，中華白今天輸球後和約旦同為2勝3敗，明天最終戰若能擊敗馬來西亞，仍有機會和分組龍頭美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）前進4強。

王威翔透露，只有球員的會議中，隊長白曜誠和高國豪都鼓勵大家不要氣餒，明天還有一場比賽，要向前看，「謝謝學長們開導小學弟，把自身經驗分享，希望我們從今天開始，好好準備明天比賽。」

中華白以5分差敗給約旦。圖／中華籃協提供
中華白以5分差敗給約旦。圖／中華籃協提供

瓊斯盃 陳子威 約旦 籃球

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