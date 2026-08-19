聽新聞
0:00 / 0:00
瓊斯盃／劉耕灝打出代表作 沒能助中華白再贏約旦
中華白今天瓊斯盃第5日賽程和約旦隊上演激戰，中華白旅外小將劉耕灝飆進5記三分球在內的24分，打出瓊斯盃代表作，可惜第四節團隊陷入將近4分鐘的得分荒，最終以69：74敗給約旦，想闖4強明天碰馬來西亞非勝不可。
兩軍第一次交手戰況就十分拉鋸，當時2分取勝的中華白，首節和約旦16：16戰平；第二節劉耕灝挺身而出，他單節飆進3記三分彈，加上切入、罰球，單節攻下13分，助中華白一步領先，半場打完也以34：37緊咬比分。
第三節林現惟外線破網、胡晉豪「3分打」，中華白持續咬住比分，第四節劉耕灝外線再破網更追將比分追到58：59。
5分22秒劉耕灝再飆進底角三分球，個人第5顆三分彈讓中華白62：61逆轉，但中華隊接續陷入將近4分鐘得分荒，遭約旦打出6：0逆轉攻勢，追分時刻外線追分也無果，最終以69：74無緣對戰二連勝。
連兩年入選中華白的劉耕灝，今天三分球12投5中攻下全場最高24分，也是團隊唯一得分兩位數的球員；約旦以阿布·霍華斯（Amin Abu Hawwas）19分最高，籃板也以48：38壓過中華白，目前累積2勝3敗和中華白相同。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。