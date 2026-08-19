瓊斯盃／劉耕灝打出代表作 沒能助中華白再贏約旦

中華白今天瓊斯盃第5日賽程和約旦隊上演激戰，中華白旅外小將劉耕灝飆進5記三分球在內的24分，打出瓊斯盃代表作，可惜第四節團隊陷入將近4分鐘的得分荒，最終以69：74敗給約旦，想闖4強明天碰馬來西亞非勝不可。

兩軍第一次交手戰況就十分拉鋸，當時2分取勝的中華白，首節和約旦16：16戰平；第二節劉耕灝挺身而出，他單節飆進3記三分彈，加上切入、罰球，單節攻下13分，助中華白一步領先，半場打完也以34：37緊咬比分。

第三節林現惟外線破網、胡晉豪「3分打」，中華白持續咬住比分，第四節劉耕灝外線再破網更追將比分追到58：59。

5分22秒劉耕灝再飆進底角三分球，個人第5顆三分彈讓中華白62：61逆轉，但中華隊接續陷入將近4分鐘得分荒，遭約旦打出6：0逆轉攻勢，追分時刻外線追分也無果，最終以69：74無緣對戰二連勝。

連兩年入選中華白的劉耕灝，今天三分球12投5中攻下全場最高24分，也是團隊唯一得分兩位數的球員；約旦以阿布·霍華斯（Amin Abu Hawwas）19分最高，籃板也以48：38壓過中華白，目前累積2勝3敗和中華白相同。