PLG／勇士禁區補強 簽下前中信特攻隊籃板王馬可

台北富邦勇士隊今天與蒙特內哥羅籍洋將馬可（Marko Todorovic）完成簽約，身高208公分、體重113公斤的新成員將披上18號球衣，與球隊攜手迎接新賽季挑戰。

馬可2010年展開職業籃球生涯，曾征戰西班牙、中國CBA等職業聯賽，並多次入選蒙特內哥羅國家代表隊，擁有扎實且多元的歐陸低位進攻技術，並擅長透過假動作、身體對抗與節奏變化，牽制防守者並創造舒適的出手機會，同時具備出色的策應與傳球能力。

2025年馬可首度來台加盟TPBL新北中信特攻隊，2025-26賽季出賽27場，場均繳出22分、13.1籃板、2.7助攻、1.8抄截及0.8阻攻表現，兩分球命中率高達5成79，三分球命中率也有3成46，拿下籃板王、年度第一隊及年度防守第二隊等獎項。

勇士領隊兼總教練許晉哲說：「過往我們找的洋將，大多屬於個人能力較突出的類型，比較少找到像馬可這類傳球能力很好、同時又能串聯起球隊的球員。我們主打團隊球風，也希望藉由馬可的加入，讓中鋒、鋒線與後衛之間有更多連結，進一步提升球隊整體的進攻流動性。」

勇士期待借重馬可的低位進攻、籃板與策應能力，強化球隊禁區戰力， 同時透過出色的傳球視野串聯場上各位置，為新賽季注入更多團隊進攻元素。