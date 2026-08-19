TPBL／特攻簽布里茲克 和總教練換隊合體

新北中信特攻隊今天宣布與烏克蘭、美國雙重國籍的布里茲克（Bogdan Bliznyuk）簽約，布里茲克新賽季將披上32號黃衫戰袍，與總教練費雪（Mathias Fischer）再續前緣，並以全面身手為特務軍團增添重要戰力。

31歲的布里茲克身高198公分，可勝任小前鋒及得分後衛位置，職業生涯先後於以色列、烏克蘭、法國及立陶宛等職業聯賽征戰，並長期代表烏克蘭國家隊出賽，累積豐富國際賽場經驗。布里茲克於2025-26賽季轉戰台灣職業籃球大聯盟（TPBL），效力高雄全家海神隊，例行賽出賽11場，場均攻下22.7分、9.4籃板及6.5次助攻，另有1.8次抄截，並曾兩度獲選TPBL單周最有價值球員。

特攻總教練費雪表示，很高興能再次在台灣與布里茲克合作，「他是一名非常全面的球員，籃下進攻技巧、強硬終結能力，以及頂級組織能力，都非常符合我們正在建立的球隊體系。他對場上局勢的判讀非常出色，知道如何利用自己的位置搶下籃板，同時罰球也十分穩定。我過去曾經執教過布里茲克，非常了解他不只是一名能力出色的球員，更是一名態度專業、個性成熟，且非常有競爭心的球員。我很期待再次和他並肩作戰，也相信他會為球隊帶來非常重要的貢獻。」

預計於九月上旬抵台的布里茲克表示，非常開心能夠加盟中信特攻，也很感謝球隊給我這個機會，「我已經迫不及待前往台灣，與隊友及特攻團隊見面，也期待和球迷們再次見面。我相信我們會是一支非常出色的球隊，陣中有許多優秀的球員，能夠在進攻、防守以及比賽各層面為球隊做出貢獻。」

中信特攻持續積極完善新賽季外援陣容，繼禁區長人強斯（Marvin Jones）、法拉帝（Vladimir Brodziansky）加盟後，再迎來布里茲克，期待三位外援與本土打造更具競爭力的陣容，發揮各自優勢、串聯團隊戰力。