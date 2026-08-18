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瓊斯盃／高柏鎧傷退 中華隊教頭曝狀況

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
高柏鎧（左）只打4分鐘就退場。圖／中華藍協提供
高柏鎧（左）只打4分鐘就退場。圖／中華藍協提供

中華藍今天雖克服第一節兩位數落後，在高柏鎧傷退下第二節一度領先，但下半場失誤增加下仍以76：87不敵韓國原州DB新世代，中華藍總教練圖奇透露高柏鎧昨天就身體不適，今天上場後發現狀況不好，後續狀況仍待觀察。

馬建豪今天出現在板凳區，圖奇也提到，「小馬」狀況要每日觀察，再評估何時能上場。圖奇也提到，中華藍和中華白組隊時有調配過，像高國豪、林正和白曜誠放在白隊就有更多發揮空間，但也沒想到藍隊出現如此多傷兵。

韓國今天籃板以52：37領先，光進攻籃板就有24顆，圖奇強調籃板差距下，韓國光第二波機會就拿下17分，中華藍卡位籃板做得不夠好。他也提到，球隊不只今天少了中鋒，小個子球員表現很不錯，但團隊不只少了高柏鎧，陳冠全和曾祥鈞也沒能上陣，身材上處於劣勢，但球員整體表現比首戰更好，正向看待球員成長。

攻下中華藍今天最高18分的藍少甫提到，高柏鎧身體有些狀況，大家都要幫忙卡位搶籃板，「籃板一直以來都是中華隊的問題，大家都要去拚搶，相信之後比賽會愈來愈好。」

譚傑龍則是和隊友道歉，他透露上半場想做球和做機會給隊友，「但機會是自己的，上半場團隊沒有那麼順，接下來比賽再調整吧。」

韓國原州DB新世代教練李圭燮客氣說，今天是第二輪開戰首日，中華藍表現很好，戰況一度膠著，高興球隊能收下最後勝利。

韓國原州DB新世代的19歲新秀李有珍還沒完成延世大學學業就提前進入職籃，今天先發上陣三分球6投2中貢獻18分，李圭燮讚旗下新秀有很好的天份和身材條件，經驗有待加強，相信這次瓊斯盃是很好的磨練機會。

藍少甫（右）攻下全隊最高18分。圖／中華籃協提供
藍少甫（右）攻下全隊最高18分。圖／中華籃協提供

瓊斯盃 高柏鎧 中華隊 籃球

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