瓊斯盃／高柏鎧傷退 韓國外線射垮中華藍

中華藍今天瓊斯盃碰韓國原州DB新世代，第一節就陷入兩位數落後，第二節雖打出一波18：3的逆轉攻勢，但禁區大將高柏鎧傷退下，下半場逐漸被拉開差距，最終以76：87吞下第3敗。

韓國原州DB新世代開賽手感火燙，三分球前8投5中，單節也有12投7中表現，首節就取得28：15領先；中華藍第二節謝銘駿、藍少甫接連飆進三分球，助隊打出打出16：3猛攻，將比分31：31追平，郭俊言籃下反勾打板得手更讓中華藍33：31超前。

雖有一波18：3逆轉攻勢，中華藍半場打完仍以44：48落後，加上下半場多次「放槍」和失誤，沒能把握機會下比分逐漸被拉開，第四節開打6分鐘又只有6分進帳，最終以76：87吞下交手連敗，目前4戰也僅拿1勝。

中華藍隊藍少甫(右)攻下全隊最高18分。 中華籃協提供

中華藍歸化球員高柏鎧只打4分06秒就傷退，全隊僅藍少甫三分球6投4中拿18分、宋昕澔11分達兩位數。

收下4連勝的韓國原州DB新世代，全場投進16記三分彈，籃板更以52：37大勝，全隊共4人得分兩位數，以姜相才20分最高，洋將哈蒙茲（Rayshoun Hammonds）19分。