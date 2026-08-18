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瓊斯盃／對高國豪印象深刻 美教頭讚半場神奇壓哨球

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
高國豪（右二）投進半場三分球後和隊友慶祝。圖／中華籃協提供
高國豪（右二）投進半場三分球後和隊友慶祝。圖／中華籃協提供

中華白今天以57：81敗給美國加州大學爾灣分校（UC Irvine），本屆瓊斯盃就吞下2連敗，不過美國總教練透納（Russell Turner）仍讚中華白展現很好的拚戰精神，高國豪的表現更讓人印象深刻，尤其今天半場的神奇打板三分球，可能創下瓊斯盃最遠進球紀錄。

第一節中華白還取得21：15領先，但第二節開始得分一路被美國加州大學爾灣分校壓制，後三節各只拿13分、14分和9分，第二節還是靠高國豪投進超過半場的壓哨球，才將原本13分落後縮小到10分差。

最終中華白以24分差吞敗，差距比首度對決的21分更大，總教練陳子威一進記者室就道歉，「很抱歉第二次對戰沒打出好的內容，對方確實是訓練有素的球隊，防守紀律可以看到拚勁很夠，幫忙還原速度很快，針對我們球員也做了策略。」

陳子威提到，今天有嘗試一些方式想幫球員解套，像讓高國豪有更多機會，但效果不是太好，面對後兩場比賽會再做調整，籃板保護也要更到位。

中華白隊長白曜誠也說，今天有段防守沒做好，不過後續還有兩場分組重要比賽，要趕緊忘掉這場。「小白」也提到，過往在領航猿比較像是輔助隊長盧峻翔的角色，在中華白擔任隊長要負更多責任，還在學習擔任「隊長」這個角色。

美國加州大學爾灣分校目前4戰全勝，教練透納肯定球隊下半場的防守表現，不過也特別點名高國豪，讚高國豪展現的自信、帶給球員的能量讓人印象深刻，第二節更投進瓊斯盃史詩級的大號三分球，十分肯定中華白當家後衛的表現。

高國豪投進半場三分球後和現場觀眾互動。圖／中華籃協提供
高國豪投進半場三分球後和現場觀眾互動。圖／中華籃協提供

瓊斯盃 高國豪 教練 籃球

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