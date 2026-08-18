瓊斯盃／高國豪拋進神奇大號外線無用 中華白又輸美國

瓊斯盃首戰碰美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）就吞敗，今天在休兵日後再度交手，第一節在張祐瑋單節8分發揮下取得領先，但第二節被打出24：5的逆轉攻勢，雖有高國豪投進半場壓哨的超大號打板三分球，但下半場分數仍被拉開，最終以57：81吞下對戰連敗。

中華白首次交鋒以67：88吞敗，相隔4天再碰頭，首節中華白打出競爭力，張祐瑋4投3中攻下8分，白曜誠也有發揮，率隊取得21：15領先。

第二節美國加州大學爾灣分校打出24：5的逆轉攻勢，包括連續3顆三分球破網，領先瞬間擴大到兩位數；中華白雖有高國豪丟進超過半場的神奇打板三分球，半場打完將差距縮小到34：44，但第三節僅拿14分，第四節又只有9分進帳，最終以24分差距吞敗。

美國加州大學爾灣分校身高236公分超級長人里奧（Olivier Rioux）只打19分鐘就拿10分、9籃板，還有封阻高國豪上籃演出，強森（Josiah Johnson）攻下全隊最高的19分。

中華白只有張祐瑋和劉耕灝各10分達兩位數，前三戰都飆破20分的高國豪今天貢獻9分、7籃板、5助攻、2抄截。