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PLG／簽下217公分捷克長人 獵鷹禁區「霸而穩」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台鋼獵鷹隊簽下身高217公分的捷克籍中鋒霸而穩（Ondrej Balvin）。圖／獵鷹隊提供
台鋼獵鷹隊簽下身高217公分的捷克籍中鋒霸而穩（Ondrej Balvin）。圖／獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天宣布簽下身高217公分的捷克籍中鋒霸而穩（Ondrej Balvin），獵鷹新成員擁有多年歐洲頂級聯賽征戰經驗，兼具身高、機動性及策應能力，新賽季將以籃板、護框及禁區威嚇力，為獵鷹內線增添強悍戰力。

霸而穩職業生涯長年征戰歐洲，曾於西班牙頂級ACB聯賽效力多年，之後也曾轉戰CBA及NBL，並於2023年NBL賽季榮膺「籃板王」及「阻攻王」。2025-26賽季他加入香港金牛，持續累積亞洲賽場經驗。

獵鷹透露，霸而穩早在去年夏天便曾有過接觸，當時因已接近與中國球隊完成簽約而未能合作，霸而穩說：「柯納（Raoul Korner）總教練以及球團的籃球理念讓我留下很好的印象，也成為今年做決定的重要因素，讓我想完成去年沒有完成的合作。我也看到台灣籃球與聯賽每年都在快速成長，很期待能成為其中的一份子。」

談到新賽季，霸而穩認為自身的禁區優勢與經驗將能為球隊帶來幫助，「我會帶來禁區的身體對抗與強度，做好籃板以及長人在禁區該做的工作，當對手將防守注意力放在我身上時，也能幫助隊友找到更好的進攻機會。」

首次來台效力的霸而穩也相當興奮，他說：「台灣一直是我很想造訪、也想來打球的地方，過去聽到許多關於聯賽及球隊的正面評價，很高興這次有機會來到這裡，也想用自己的能力幫助球隊持續成長。」

獵鷹總教練柯納看重霸而穩的高度與全面性，柯納說：「他的職業生涯大部分時間都在歐洲頂級的ACB聯賽效力，擁有非常成熟的比賽經驗。217公分的身高為我們帶來極具優勢的高度，同時仍保有足夠的機動性融入球隊體系。他的籃板與阻攻能力，將提供我們上個賽季所缺乏的禁區威嚇力。此外，以他的身材而言，他也是一名相當優秀的傳球者，而這正是現代籃球長人不可或缺的重要能力。」

獵鷹球團期待霸而穩以豐富的國際賽經驗與禁區優勢，成為獵鷹新賽季內線的重要支柱。

捷克 籃球 台鋼

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