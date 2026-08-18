PLG／勇士補強戰力 簽下前活塞隊洋將

台北富邦勇士隊今天宣布，正式與美籍洋將皮可特（Jamorko Pickett）完成簽約。現年28歲的皮可特身高206公分、體重93公斤，具備靈活身手與出色的外線投射能力，目前已加入勇士訓練，期待新賽季能迅速與團隊磨合，為球隊注入更多戰力。

皮可特自2021年展開職籃生涯，曾效力NBA活塞隊，也曾征戰G League、波多黎各、土耳其、加拿大及日本等聯賽。上賽季他效力日本B.League 名古屋戰鷹，出賽59場，場均可貢獻13.4分、4.5籃板、1.8助攻、1抄截，三分命中率達3成5，展現穩定的外線火力與機動性。

談到皮可特的加入，領隊兼總教練許晉哲說：「皮可特上賽季在日本職籃名古屋戰鷹的表現相當不錯，尤其擁有外線投射能力，加上他具備三、四號位的機動性，正是我們球隊目前較缺乏的類型。我們一直希望能找到一名穩定的外線射手，同時具備一定的得分生產力，而皮可特的年紀也還算年輕，因此蠻期待他的加入能為球隊帶來更大的外線火力支援。我們也會觀察未來是否有持續合作的可能，希望他能在身材條件及外線能力上，能為球隊提供實質的幫助。」

首度來台的皮可特也分享了對台灣的第一印象，他表示台灣天氣相當炎熱，但建築與人文風情讓自己聯想到去年造訪過的日本，感覺格外親切，「我也非常喜歡這裡，已經迫不及待想感受富邦球迷的熱情了！」皮可特也由衷感謝球團的邀請與球迷的支持，強調未來將全力以赴、與團隊並肩作戰，誓言為球隊奪下更多勝利。