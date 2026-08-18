聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／夢想家再添攻守強援 戰神隊前洋將基德正式加盟
福爾摩沙夢想家隊今天宣布，現年34歲、身高202公分的基德（Stanton Kidd）正式加盟，迎接2026-27新賽季。
基德曾征戰NBA、EuroLeague等高層級賽事的基德，擁有豐富國際賽場歷練，上一季也在台灣職籃繳出亮眼表現；夢想家表示，相信他的加入將進一步強化戰力，為攻守兩端帶來更多運用空間。
基德2025-26賽季效力台北台新戰神隊，出賽17場，場均繳出21.3分、7.4籃板、2.5助攻與1.5抄截，外線命中率近三成四，得分、籃板與防守端皆有穩定貢獻，賽季累計正負值更是陣中唯一正值，展現全面攻守能力；基德隨後轉戰中國NBL長沙勇勝籃球俱樂部，8場比賽場均貢獻 15.8分、4籃板及1.8助攻，延續穩定表現。
基德職業生涯累積多元海外資歷，曾參與EuroLeague、EuroCup 等歐洲高層級賽事，2018年效力土耳其達魯沙法卡隊奪下EuroCup冠軍，隔年登上NBA效力猶他爵士隊。
夢想家總經理韓駿鎧表示，之前球隊前往日本與仙台89ERS進行交流賽時，基德在場上的表現就讓大家留下深刻印象，「上個賽季他來到台灣後，大家也再次看見他的能力。他是一名經驗豐富、攻守兼具的球員，相信他的加入能提升球隊攻守兩端的陣容深度，也期待他盡快融入團隊。」
談到加盟夢想家，基德說：「來到夢想家最大的吸引力，就是有機會和球隊一起競爭冠軍。贏球對我而言非常重要，我也很認同夢想家的團隊文化與求勝企圖。很期待加入球隊，和教練團、隊友建立信任與良好的溝通，將過去累積的經驗帶進球隊，成為大家可以依靠的夥伴，和大家一起迎接新賽季。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。