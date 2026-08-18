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TPBL／夢想家再添攻守強援 戰神隊前洋將基德正式加盟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
基德加盟夢想家隊。圖／夢想家隊提供
基德加盟夢想家隊。圖／夢想家隊提供

福爾摩沙夢想家隊今天宣布，現年34歲、身高202公分的基德（Stanton Kidd）正式加盟，迎接2026-27新賽季。

基德曾征戰NBA、EuroLeague等高層級賽事的基德，擁有豐富國際賽場歷練，上一季也在台灣職籃繳出亮眼表現；夢想家表示，相信他的加入將進一步強化戰力，為攻守兩端帶來更多運用空間。

基德2025-26賽季效力台北台新戰神隊，出賽17場，場均繳出21.3分、7.4籃板、2.5助攻與1.5抄截，外線命中率近三成四，得分、籃板與防守端皆有穩定貢獻，賽季累計正負值更是陣中唯一正值，展現全面攻守能力；基德隨後轉戰中國NBL長沙勇勝籃球俱樂部，8場比賽場均貢獻 15.8分、4籃板及1.8助攻，延續穩定表現。

基德職業生涯累積多元海外資歷，曾參與EuroLeague、EuroCup 等歐洲高層級賽事，2018年效力土耳其達魯沙法卡隊奪下EuroCup冠軍，隔年登上NBA效力猶他爵士隊。

夢想家總經理韓駿鎧表示，之前球隊前往日本與仙台89ERS進行交流賽時，基德在場上的表現就讓大家留下深刻印象，「上個賽季他來到台灣後，大家也再次看見他的能力。他是一名經驗豐富、攻守兼具的球員，相信他的加入能提升球隊攻守兩端的陣容深度，也期待他盡快融入團隊。」

談到加盟夢想家，基德說：「來到夢想家最大的吸引力，就是有機會和球隊一起競爭冠軍。贏球對我而言非常重要，我也很認同夢想家的團隊文化與求勝企圖。很期待加入球隊，和教練團、隊友建立信任與良好的溝通，將過去累積的經驗帶進球隊，成為大家可以依靠的夥伴，和大家一起迎接新賽季。」

基德 夢想家 NBA 籃球

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