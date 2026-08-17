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12強、奧運資格賽在北市 蔣萬安：讓台北大巨蛋變世界大巨蛋

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，眾人一同在記者會上合影留念。記者曾吉松／攝影
中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，眾人一同在記者會上合影留念。記者曾吉松／攝影

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長辜仲諒說：「感謝WBSC排除萬難，以及相關團隊共同努力，讓我們好不容易爭取到這個機會。」

台北市長蔣萬安應邀出席，他表示中華隊在上屆12強賽一路過關斬將，振奮全國人心，他表示明年世界12強賽預、複賽將有10場比賽在台北大巨蛋進行，中華隊在熟悉的場地出賽，擁有主場優勢，以及全國向心力，全力爭取最佳成績，希望可以取得洛杉磯奧運門票。至於要如何迎「棒球經濟」？蔣萬安表示，非常令人興奮、也非常激動，北市府一定用盡全力，讓台北大巨蛋成為世界大巨蛋。

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，1984年洛杉磯奧運棒球賽國手在記者會亮相。記者曾吉松／攝影
中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，1984年洛杉磯奧運棒球賽國手在記者會亮相。記者曾吉松／攝影

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，應邀出席的台北市長蔣萬安表示，明年世界12強賽預、複賽將有10場比賽在台北大巨蛋進行，中華隊在熟悉的場地出賽，擁有主場優勢，以及全國向心力，全力爭取最佳成績，希望可以取得洛杉磯奧運門票。。記者曾吉松／攝影
中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，應邀出席的台北市長蔣萬安表示，明年世界12強賽預、複賽將有10場比賽在台北大巨蛋進行，中華隊在熟悉的場地出賽，擁有主場優勢，以及全國向心力，全力爭取最佳成績，希望可以取得洛杉磯奧運門票。。記者曾吉松／攝影

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長辜仲諒（左二）說：「感謝WBSC排除萬難，以及相關團隊共同努力，讓我們好不容易爭取到這個機會。」。記者曾吉松／攝影
中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長辜仲諒（左二）說：「感謝WBSC排除萬難，以及相關團隊共同努力，讓我們好不容易爭取到這個機會。」。記者曾吉松／攝影

中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長辜仲諒（右四）並和1984年洛杉磯奧運棒球賽國手合影。記者曾吉松／攝影
中華棒球隊挑戰2028年洛杉磯奧運，攸關參賽門票的兩項賽事，包括明年世界12強賽預、複賽，以及奧運最終資格賽都將在台北市舉辦，亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長辜仲諒（右四）並和1984年洛杉磯奧運棒球賽國手合影。記者曾吉松／攝影

奧運 蔣萬安 大巨蛋 籃球

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