TPBL／徵選近三百人報名 戰神啦啦隊公告4名新成員加入

台新育樂今宣布台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders迎來四位新成員，本屆徵選吸引近三百人報名，僅25人挺進決選，最終由具職籃啦啦隊經歷的芭蕾女孩小馨、歷經兩年培訓轉為正式成員的Momo，以及擁有 17年舞齡、曾擔任王心凌演唱會舞者的小樂Ｍ與選秀節目舞蹈組冠軍Josh脫穎而出，四人將發揮不同舞蹈與表演專長，為新賽季帶來更多元的舞台演出。

2026Taishin Wonders年度徵選包含台灣、日本、韓國等好手角逐，展現不同舞風與表演特色。戰神啦啦隊總監安妮老師表示，進入決選者皆具一定舞蹈實力，因此除了舞蹈表現，臨場談吐、親和力等也成為重要評選標準，「如何展現自己的特色，讓評審留下深刻印象，就成為關鍵。」

「萌系女神」小馨在決選中柔軟身段與亮眼外型於最終名單討論時更獲得過半評審青睞。小馨自小接受芭蕾舞訓練，曾擔任台啤雲豹啦啦隊練習生，上賽季離隊赴海外完成學業，原規劃畢業後留在國外發展，卻因粉絲熱情分享徵選資訊，決定返台再次挑戰，「沒想到還有這麼多人支持著我，也重新燃起站上球場的熱情。」小馨特別欣賞同樣具備芭蕾底子的學姊柳柳，期望未來發揮古典舞蹈專長，與啦啦隊的熱情能量結合，為戰友帶來不同風格的演出。

今年20歲的「朝氣女神」Momo，自2024年起擔任Taishin Wonders練習生，經過兩年的努力與累積，成功晉升為正式成員，難掩興奮之情的她說：「終於有機會正式站上球場，和戰友們一起為球隊應援真的非常開心。」擔任練習生期間，Momo認為最大的收穫是向學姊們學習，也特別感謝一路支持自己的家人與安妮老師，帶給她持續前進的力量與信心。

擁有超過17年舞齡的「韓系男神」小樂，舞風多元且具豐富舞台經驗，曾擔任王心凌演唱會舞者，也參與金曲獎、金馬獎等大型演出。談到收到錄取通知，小樂笑說，看到陌生電話一度以為是詐騙集團。從演唱會舞台轉戰啦啦隊，他相當期待與戰友互動，「跟跳演唱會很像，需要帶動現場氛圍，也很需要臨場反應。」

「陽光男神」Josh曾就讀國立台灣戲曲專科學校，具專業表演科班背景，曾拿下《超級新人王》舞蹈組冠軍。擅長 Breaking 的他，在決選時以地板大風車展現舞蹈實力，此外還具備翻跟斗、立方體等特殊表演技能，令人期待他在戰神主場帶來更多驚喜。熱愛籃球的 Josh說：「籃球一直是我生活的一部分，很開心現在能用另一種方式延續這份熱愛。」

新賽季台北戰神啦啦隊Taishin Wonders由女神 Mika、菲菲、柳柳、沛沛、蔓妮、黑黑、品涵、Kira，以及韓籍成員朴恩惠、李素泳；男神傳恩、Cooper、Enso、Tofu持續陪伴戰友，並迎接4位新成員加入，將攜手帶來更多元的應援演出，與戰友相約臺北和平籃球館，一起為戰神全力應援。