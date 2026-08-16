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瓊斯盃／白隊比較強？高國豪有信心贏中華藍

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
高國豪連三場有20分演出。圖／中華籃協提供
高國豪連三場有20分演出。圖／中華籃協提供

中華白今天瓊斯盃第三日賽程以66：64擊敗約旦隊，累積2勝1敗戰居分組第2，連三場得分20分的高國豪自信說，若能對上中華藍，有信心可以奪勝。

中華藍向來是中華隊「一軍」代表，今年以部分亞運國手搭配年輕球員，但後場主將游艾喆昨天傷到眼睛後又發回日本和職業隊滋賀湖泊會合，今天碰菲律賓又陷入苦戰。

暌違8年重返中華隊卻是入選白隊的高國豪，今年瓊斯盃打出「一哥」風範，連三場都有20分以上演出，今天罰進致勝球的他笑說，相信以球隊的向心力、凝聚力以及場上、場下的熱情，若碰中華藍「不是沒有可能」奪勝。

「身為球隊老大哥，一定要有信心，一定可以（贏球）。」高國豪強調，不用畏懼害怕，對中華白非常有信心。

今年瓊斯盃更改賽制，除增加休兵日，8隊改成兩組先打小組循環賽，不過規則讓A組的中華藍無條件晉級4強，受到爭議。

中華白和藍隊預賽不同組，要碰頭就要等4強，目前中華白以2勝1敗暫居B組第二，僅落後目前全勝的美國加州大學爾灣分校。

高國豪 瓊斯盃 游艾喆 籃球

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