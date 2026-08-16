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瓊斯盃／224公分巨神兵輕鬆拿雙10 菲律賓19分大勝中華藍

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
224公分的NBA塞爾維亞籍「巨神兵」中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）碰中華藍，在場上一支獨秀。圖／中華籃協提供
224公分的NBA塞爾維亞籍「巨神兵」中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）碰中華藍，在場上一支獨秀。圖／中華籃協提供

224公分的NBA塞爾維亞籍「巨神兵」中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）今年隨菲律賓俱樂部球隊SGA來台參加瓊斯盃，今天碰中華藍大殺四方，上場20分鐘就有14分、10籃板演出，加上阿基（Tajuan Agee）和皮內羅（Isaiah Pineiro）都有19分貢獻，助隊以97：78擊敗地主。

昨天剛過38歲生日的馬揚諾維奇，效力過馬刺隊、活塞隊、快艇隊、76人隊等多支NBA球隊，今年隨SGA來台，今天得分首度達兩位數的他透露，昨天全隊一起到餐廳吃飯，聽到悅耳的生日快樂歌，過了快樂的一晚；菲律賓教練張念財笑著補充說，這頓生日餐是壽星埋單，謝謝馬揚諾維奇的請客。

張念財也提到，團隊有很多新成員，到瓊斯盃前只練了6次，來台後要適應亞洲球隊快速球風，今天就打出團結的一場比賽，相信球隊會愈打愈好。

中華藍總教練圖奇表示，今天是場特別的比賽，雖是碰菲律賓卻像對美國隊，因為對手有6名外援；這場主要讓年輕球員磨練，要學習對抗職業隊，且球隊因游艾喆受傷、丁聖儒腳踝也還沒完全痊癒，目前沒有專職控球。

今天中華藍歸化球員高柏愷只打了6分鐘，圖奇坦言他進入瓊斯盃就非最佳狀態，所以前兩場只打20分鐘左右，肌肉又有點疲勞下今天再有所保留。圖奇補充，雷蒙恩、藍少甫和周桂羽等中華藍「老將」比賽和訓練中都會不斷指導年輕學弟，感謝幾位球員的付出。

今天攻下6分的藍少甫提到，今年中華藍成員比較年輕，有些時候比較容易犯錯、進入狀況比較慢，一開賽的專注力和執行力都需要繼續提升，這場球也是很好經驗，「菲律賓這樣的外籍球隊刺激還是會有，繼續改善缺點，好好再打一場比賽。」

擔任隊長的周桂羽今天攻下12分，他認為團隊今天沒能徹底執行教練給的策略，「不斷犯錯，打得好的時候又沒延續打得好的攻勢，這是我們要去學習的地方，學習經驗，接下來的比賽修正內容。」

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