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瓊斯盃／約旦教練才上任一星期 對白曜誠印象深刻

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
白曜誠對約旦攻下15分。圖／中華籃協提供
白曜誠對約旦攻下15分。圖／中華籃協提供

中華白隊今天克服最多10分落後，在高國豪20分、白曜誠15分領軍下以66：64險勝約旦，連約旦新任總教練托雷斯（Luis Guil Torres）都點名「小白」，還說知道他是在同胞卡米諾斯執教的桃園璞園領航猿就有很好表現，有今天的發揮並不意外。

托雷斯透露，接掌約旦兵符只有一周，甚至只練球一天就到台灣，瓊斯盃成「以賽代訓」機會。雖因瓊斯盃來台，托雷斯對台灣籃壇不陌生，說得出領航猿資訊，也知道今天中華白教頭陳子威，他透露先前陳子威曾到馬德里參訪，因此結識。

白隊教頭陳子威也提到，今天很想讓白曜誠出席賽後記者會，因為小白下半場主動請益防守約旦主力穆斯塔發（Fadi Mustafa），攻守都有很好表現。

今天攻下20分的高國豪也讚，隊長白曜誠把穆斯塔發守得「很不舒服」，胡晉豪和林正也有鞏固內線籃板，都對球隊有非常大幫助。

白曜誠今天除15分還有4韓版、2助攻、2抄截，胡晉豪也有16分、10籃板「雙10」演出。

陳子威提到，今天籃板以45：43優於約旦，進攻籃板21也比約旦多出7顆，是拿下勝利的關鍵之一。

瓊斯盃 約旦 教練 籃球

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