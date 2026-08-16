瓊斯盃／小學當觀眾上電視 林韋愷成球員喊美夢成真

小學就曾進場看瓊斯盃，林韋愷今年入選中華白隊，讓他直呼「夢想成真」，尤其今天碰約旦還有快攻投進追平三分球的演出，助隊以66：64奪勝後讓他笑說奇妙，「以前是看傑哥（林志傑）、駿哥（陳盈駿），現在是我自己在上面。」

台師大時期曾有單場53分表現，林韋愷去年投入中國CBA選秀會得青島隊青睞，他說：「去年其實就有機會打瓊斯盃，但因為選秀錯過。」隔了一年終於圓夢，他特別在社群上傳過去看瓊斯盃的各時期照片，還有小學低年級上電視的珍貴影像。

「感謝威哥（陳子威）組訓問我願不願意打，小時候看球，國小都會來看球，那時最經典是日本打中華隊。」林韋愷提到，一直都很喜歡打球，從小給自己的夢想之一就是打瓊斯盃，今年就是「夢想成真」的概念。

身為昔日台師大得分王，林韋愷今天攻下8分已是目前3戰最高，他坦言容易將球交給隊上經驗最好的高國豪和白曜誠，不過教練陳子威和高國豪都不斷給信心，要他攻擊、看籃框，今天第三節尾聲快攻機會他選擇停在外線出手，投進追平三分彈讓觀眾歡聲雷動。

投進追平球後，林韋愷少見做出慶祝動作，他大笑說是「美麗意外」，「那時回頭看到國豪一直對我笑，做動作，我以為比賽暫停了就回應，後來才發現沒暫停，趕快回去防守。」

高國豪和林韋愷同樣出自HBL名校「綠色神盾」松山高中，今年在中華白成隊友，林韋愷直呼開心，「國豪很會感染球隊，和他打球真的很開心。」