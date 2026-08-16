瓊斯盃／高國豪連三場20分！致勝罰球助中華白逆轉約旦

中華白和約旦隊今天瓊斯盃第三日賽程激戰到最後一刻，中華白在高國豪最後17.9秒罰進超前分、連三場得分20分發揮下，驚險以66：64收下2連勝，約旦則是吞下3連敗。

約旦開賽不到80秒就累積4犯，高國豪則是一人包辦全隊前9分，且是三分球、拋投都能換成分數；他和白曜誠包辦全隊前17分，助隊一度領先，但進攻沒有其他球員支援下，首節打完反以19：20落後。

第二節中華白僅拿12分，半場打完差距擴大到31：40。第三節白曜誠、胡晉豪接連得分，助隊追到一球差；節末中華隊抄截快攻，林韋愷直接選擇外線出手，三分球破網助隊48：48扳平比數。王威翔幾乎槍響同時遭犯規後做出出手動作，獲得3罰機會，他3罰中2下讓中華隊帶著50：48分先進入決勝節。

第四節7分17秒，約旦後衛穆斯塔發（Fadi Mustafa）對白曜誠有頸部以上犯規動作，遭吹違反運動道德犯規；白曜誠罰球追加分數後林韋愷快攻也得手，中華白打出一波11：6的開節攻勢，一度取得61：54領先，但被約旦連拿7分朱平，不過1分12秒高國豪切入進球還製造犯規，讓現場歡聲雷動，不過高國豪罰球沒把握，回頭約旦阿爾杜瓦里（Ahmad Al-Dwairi）51.4秒禁區得手還造成林正5犯畢業，「3分打」得手讓約旦64：63超前。

中華白關鍵時刻出現失誤，約旦也發生進攻違例；17.9秒高國豪兩罰俱中，連三場得分超過20分。約旦有機會的超前一擊又發生失誤，還因抗議判決被吹技術犯規，且比賽只剩0.09秒，中華白把握罰球後讓時間走完，最終以66：64收下第2勝。

高國豪攻下20分，胡晉豪16分、10籃板，白曜誠15分，林韋愷也有8分進帳。

約旦以穆斯塔發20分最高。