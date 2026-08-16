籃球／八村壘回歸日本隊聯手河村痛宰韓國 日網友狂讚：等級不一樣

今夏轉戰快艇的混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）睽違2年重返日本國家隊舞台，立刻展現NBA等級身手。他在8月15日舉行的「買取大吉盃2026」國際友誼賽中，率領日本以88：68大勝宿敵韓國，個人僅出賽23分40秒就攻下全隊最高22分，展現壓倒性存在感。

不過，日本籃協16日也宣布，八村壘將因調整身體狀態缺席當天於東京有明體育館進行的「SoftBank CUP 2026」對韓國二連戰。

八村壘與日本籃協可說是正式破冰，這是他自2024年巴黎奧運後首度回歸日本國家隊。他在15日比賽以先發身分登場，也和快艇隊友河村勇輝首次在日本國內代表隊賽事同場合作。

八村壘全場出賽23分40秒，攻下兩隊最高22分，另有1籃板、2助攻、1抄截，成為日本大勝韓國的最大功臣。日本隊靠著他的火力帶動，加上團隊攻守配合，全場壓制韓國，最終以20分差收下勝利。

這次回歸戰中，八村壘不只靠身體對抗壓制韓國，更用快速出手與高精準度外線展現不同層級的進攻能力。日本球迷在社群平台上也紛紛驚呼，「八村的投籃手感太好」、「根本擋不住」、「投籃動作太美」、「出手速度超快」、「防守完全來不及」、「等級不一樣」。

賽後八村壘談到重返代表隊時表示，能在球迷面前打球讓他非常開心，他也希望用積極表現帶動全隊。

八村壘說：「能在大家面前打球，我真的非常高興。我想用侵略性的打法帶領球隊。讓日本籃球變得更強，也是我們的責任。接下來還有世界盃和洛杉磯奧運，這兩大國際比賽非常重要，我們希望包含教練團在內，大家團結一心為日本而戰。」