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瓊斯盃／高柏鎧砍18分 台灣藍不敵韓國KBL勁旅吞首敗

中央社／ 新北15日電

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽台灣藍隊中鋒高柏鎧今天攻下全隊最高18分，可惜終場仍以66比76不敵韓國職籃KBL勁旅原州DB新世代，苦吞本屆瓊斯盃首場敗仗。

瓊斯盃首戰就喜迎勝利的台灣藍隊，今天與韓國原州DB新世代正面交鋒，雙方從首節開打後陷入拉鋸戰，沒想到台灣藍隊第2節進攻端當機，加上無法有效限制對手主力艾爾伐羅（Ethan Alvano）、哈蒙斯（Rayshaun Hammonds），導致帶著雙位數落後進入中場休息。

易籃後，台灣藍隊數度開啟追分模式，尤其第3節高柏鎧（Brandon Gilbeck）、宋昕澔聯手飆分，然而接連被對手飆進外線澆熄反撲氣焰，最後以10分之差吞下本屆瓊斯盃首敗。

台灣藍總教練圖齊（Gianluca Tucci）賽後接受媒體聯訪時表示，經過昨天的高強度比賽後，選擇讓主力高柏鎧、周桂羽多休息，並在調度上做了一些調整，給予年輕球員多一點時間磨練，才能從失誤中修正問題。

此役高柏鎧僅上場19分鐘就攻下18分，甚至投進全隊最多3記三分球。他笑說，其實自己具備三分能力，賽前還與後衛謝銘駿相約要投進三分球，只是有幾球沒有按照教練戰術執行，「這場讓年輕球員打得比較多，畢竟他們是台灣的未來，相信透過這場比賽學到很多東西」。

台灣藍主力後衛游艾喆本場提前傷退，圖齊透露已經立刻送急診治療，初估仍需1、2小時才能確定狀態，至於本土中鋒曾祥鈞、陳冠全飽受舊傷所苦，預計分組預賽第1循環都高掛免戰牌，第2循環則再視情況而定。

瓊斯盃 高柏鎧 韓國 籃球

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