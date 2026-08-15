瓊斯盃／遭南韓亞外、洋將震撼教育 中華藍輸球還傷游艾喆

瓊斯盃中華藍隊今天在分組賽第二戰遭到南韓原州DB新世代震撼教育，在亞洲外援阿爾瓦諾（Ethan Alvano）以及洋將哈蒙茲（Rayshaun Hammonds）攜手攻下49分領軍下，南韓一路領先中華藍，最終也以76：66取勝，拿下分組賽2連勝。

中華藍在瓊斯盃首戰險勝日本後，今天的第二場比賽又遭遇苦戰，面對首戰以31分差距大勝菲律賓SGA的南韓，中華藍首節在譚傑龍與高柏鎧攜手出擊下，還一度與南韓拉鋸。

不過接下來三節，南韓不僅在進攻端由阿爾瓦諾領軍拉開差距，還透過防守讓中華藍在進攻端受阻，第二節團隊單節僅有10分進帳，上半場打完南韓已取得10分領先。

下半場南韓持續將領先差距擴大，儘管中華藍近兩戰表現最亮眼的宋昕澔在第三節結束前投進壓哨上籃，還在第四節初率先進球，但在其他球員無法提供火力支援的情況下，最終中華藍仍是以10分差距吞下敗仗。

對於今天遭到南韓一路壓制，中華藍總教練圖奇賽後表示，「昨天比賽強度很高，今天就讓大B跟隊長桂羽打比較少，讓他們準備明天比賽。今天南韓強度很高，尤其他們控球和亞洲外援，所以我們在整個調度上做了一些調整，讓年輕球員上場磨練，他們需要多上場，出現一些錯誤和失誤才知道怎麼修正，這是很好機會給他們多一點時間去磨練。」

談到游艾喆在第二節尾聲傷退並前往眼科急診，圖奇也直言目前仍未收到近一步傷勢消息，至於陳冠全、曾祥鈞等前兩戰休兵的球員，預計將在分組賽第二輪賽事中登場。

今天攻下12分的譚傑龍賽後則表示，「我們這陣子有很多傷兵潮，在瓊斯盃需要更多年輕球員跳出來，今天遇到南韓職業隊，被他們上了一個課程，希望接下來比賽我們繼續保持正向，繼續努力，保持台灣人的拚勁。」