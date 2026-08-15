聽新聞
0:00 / 0:00
瓊斯盃／期待高國豪拚上中華藍 陳子威：用同樣表現打國際賽
中華白今天在高國豪全場猛轟25分、8助攻領軍下，以9分差距擊敗馬來西亞奪下瓊斯盃首勝，對於高國豪連續兩場火力全開，中華白總教練陳子威也表示，希望高國豪能夠靠著這樣的表現，在未來升上中華藍，並用同樣表現幫助中華隊打國際賽。
暌違8年重返瓊斯盃賽場的高國豪，在代表中華白的前兩場比賽分別攻下21分與25分，成為本屆賽事手感最火燙的球員之一，在今天幫助中華白擊敗馬來西亞後，中華白總教練陳子威也表示，「我今天賽前就有跟國豪說，背靠背的比賽，數據應該要往上不要掉下來，他做到了。希望國豪的表現未來可以進到中華藍，並用同樣表現幫助中華隊打國際賽。」
儘管個人手感火燙，但高國豪仍將功勞歸給隊友，「我只是把教練交給我的工作、策略執行下去。畢竟平常自己還是有在維持，這樣的表現也為自己感到高興，當然隊友每次傳的位置都很恰當，讓我很舒服的接到，要感謝隊友，但最重要的還是把教練交代的做好。」
除了高國豪手感火燙外，中華白今天包括林現惟、劉耕灝、張祐瑋都有雙位數得分表現，其中張祐瑋還扛起防守馬來西亞洋將格林（Steven Green）的工作，讓他全場僅有11分進帳，談到個人表現，張祐瑋說：「這場打那麼好要感謝教練團對我信任和隊友支持，上一場狀況沒那麼好。教練跟我說，打那麼久籃球好不容易穿上這球衣，不要想太多，把自己做好，今天目標就是把對手主力得分手守好，因為防守才會贏球，做好才能贏得今天比賽。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。