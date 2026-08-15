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瓊斯盃／期待高國豪拚上中華藍 陳子威：用同樣表現打國際賽

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華白高國豪（右）。圖／中華籃協提供
中華白高國豪（右）。圖／中華籃協提供

中華白今天在高國豪全場猛轟25分、8助攻領軍下，以9分差距擊敗馬來西亞奪下瓊斯盃首勝，對於高國豪連續兩場火力全開，中華白總教練陳子威也表示，希望高國豪能夠靠著這樣的表現，在未來升上中華藍，並用同樣表現幫助中華隊打國際賽。

暌違8年重返瓊斯盃賽場的高國豪，在代表中華白的前兩場比賽分別攻下21分與25分，成為本屆賽事手感最火燙的球員之一，在今天幫助中華白擊敗馬來西亞後，中華白總教練陳子威也表示，「我今天賽前就有跟國豪說，背靠背的比賽，數據應該要往上不要掉下來，他做到了。希望國豪的表現未來可以進到中華藍，並用同樣表現幫助中華隊打國際賽。」

儘管個人手感火燙，但高國豪仍將功勞歸給隊友，「我只是把教練交給我的工作、策略執行下去。畢竟平常自己還是有在維持，這樣的表現也為自己感到高興，當然隊友每次傳的位置都很恰當，讓我很舒服的接到，要感謝隊友，但最重要的還是把教練交代的做好。」

除了高國豪手感火燙外，中華白今天包括林現惟、劉耕灝、張祐瑋都有雙位數得分表現，其中張祐瑋還扛起防守馬來西亞洋將格林（Steven Green）的工作，讓他全場僅有11分進帳，談到個人表現，張祐瑋說：「這場打那麼好要感謝教練團對我信任和隊友支持，上一場狀況沒那麼好。教練跟我說，打那麼久籃球好不容易穿上這球衣，不要想太多，把自己做好，今天目標就是把對手主力得分手守好，因為防守才會贏球，做好才能贏得今天比賽。」

高國豪 瓊斯盃 陳子威 籃球

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