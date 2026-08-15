瓊斯盃／高國豪飆25分中華白退大馬 陳子威奪執教首勝賽後濕身

暌違8年重返瓊斯盃舞台的高國豪，在代表中華白的首戰狂飆21分後，今天出戰馬來西亞再度火力全開，開賽個人就連拿12分，最終全場也有25分、8助攻演出，幫助中華白以82：73擊敗馬來西亞收下首勝。

中華白今年以U25國家隊為主要班底，搭配上幾名年輕職業好手以及旅外球員，其中高國豪更是在暌違8年後再度拿到瓊斯盃國家隊戰袍，並以老大哥身份加入中華白隊扮演攻勢發動機的角色。

在首戰面對美國加州大學爾灣分校狂轟21分後，今天的第二戰面對馬來西亞高國豪更是延續火力，開賽就連得12分，上半場個人就有15分進帳，且不僅個人手感火燙，他全場還送出8次助攻，包括傳球給劉耕灝完成一次爆扣演出，加上比賽最後階段投進個人本場第5記三分球，最終中華白在他25分、8助攻領軍下，以9分差距擊敗馬來西亞，收下分組賽首勝。

中華白今天除了高國豪表現亮眼外，林現惟也有13分、4籃板、3助攻、3抄截，不過在比賽最後時刻他也一度扭傷退場，至於劉耕灝與張祐瑋也分別有12分與11分進帳。

對於高國豪的火燙手感，馬來西亞教練郭添源也坦言對他留下深刻印象，「高國豪今天命中率很高，我們已經盡量阻止他，但他還是進了很多的三分。所以說印象最深的球員，應該就是高國豪。」

中華白在拿下首勝後，也在休息室內潑水慶祝，總教練陳子威說：「很感謝球員給了我第一勝，我之前帶領政大都沒被潑過水，今天第一次被潑、沒什麼經驗。球員今天作戰計畫執行的好，籃板球也沒有輸，我不斷告訴他們即使全本土也要把籃板鞏固好，明天要面對身材更高大的約旦隊，要繼續保持這個方向，造就我們有這樣分數進帳，超過80分。」