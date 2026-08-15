籃球／U18亞洲盃 劉廷寬狂飆21分中華隊大勝泰國

走出首戰一分飲恨的陰霾，中華男籃小將今天在U18亞洲盃小組賽第二戰強勢反彈，面對實力較弱的泰國隊，中華隊在隊長劉廷寬全場12投9中、攻下21分領軍下，團隊共6人得分達雙位數，最終以110：62大勝泰國，順利收下本屆賽事首勝。

中華隊首戰面對菲律賓雖在台美混血前鋒陳卡特單場22分帶領下上演追分大戲，但最終仍是以1分惜敗，但中華隊此役重整旗鼓，開局隨即發動多點開花的猛攻，以24：8攻勢震撼對手，第二節更單節打出31：9的狂潮，半場結束已取得59：27大幅領先，奠定勝基。

易籃後，中華隊延續猛烈火力，三節打完已將分差擴大至50分。除了劉廷寬挺身而出，幸宇勝進帳13分，翁子捷挹注12分，黃佳瀚獲得11分，呂書瑋與陳卡特則各拿10分，展現均衡的團隊戰力。

目前中華隊在A組取得1勝1敗，根據賽制分組第一將直接挺進8強，2、3名則需打外卡賽，中華隊將於小組賽最終戰迎戰實力強勁的澳洲，全力爭取最佳晉級名次。