瓊斯盃／B聯盟雙菜鳥表現亮眼 狂飆25分的新井樂人拚轉型控球

今年瓊斯盃日本隊由B聯賽年輕球員組成，堪稱國家隊「2.5軍」，不過在賽事前兩天就讓中華藍與常勝軍菲律賓SGA接連陷入苦戰，其中在今天與菲律賓之戰，B聯盟菜鳥新井樂人就有亮眼表現，狂砍4記三分球拿下25分，他也透露轉型控球將是他挑戰更高舞台的當前任務。

日本隊今年以平均年紀不到23歲的年輕本土球員組成來台參加瓊斯盃，不過首場比賽面對中華藍就在第四節一度逆轉戰局，今天面對擁有多名洋將的菲律賓SGA，上半場更是靠著新井樂人三投三中的火燙外線手感取得領先。只可惜在身材與經驗都屈居劣勢的情況下，日本仍是在第四節遭到逆轉，苦吞2連敗。

儘管球隊連兩場比賽都以些微差距吞敗，但日本隊主帥柯特（Damian Cotter）仍肯定陣中年輕球員表現，「這場比賽對於年輕球員來講是一個向前邁進，可惜最後結果是失望的，但對於球員表現感到驕傲，對上SGA這些有經驗的球員，大家仍保持競爭心態。」

而今年在B聯盟選秀會以首輪第四順位加入橫濱海盜的新井樂人，今天更是拿下全場最高得25分，談到今年歷經B聯賽菜鳥賽季的洗禮，他說：「職業聯賽的第一個賽季，我覺得自己的優勢依舊是在進攻以及第一線壓迫防守，但位置還是多以2、3號為主，未來我期望自己轉換成1號，這也是我瓊斯盃的一個目標和磨練的方向。」

至於兩年前就以高中生身分來台參加瓊斯盃的渡邊伶音，今年也迎來在B1的首個賽季，在今天繳出6分、4籃板並談到未來自我期許時，他說：「兩年前我還是高中生，還沒有進入到職業賽場。這賽季我在B聯賽事上學到很多，下賽季我就不是新人，必須做好更多工作。」