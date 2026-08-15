瓊斯盃／菲律賓逆轉日本奪首勝 米勒凌晨抵台就助隊止敗

在瓊斯盃首場比賽以31分差距不敵南韓原州DB新世代後，菲律賓SGA今天在與日本隊之戰再度陷入苦戰，不過靠著今天凌晨才抵台的洋將米勒（Ian Miller）以及皮內羅（Isaiah Pineiro）末節攜手攻下17分逆轉戰局，以78：72逆轉日本，收下首勝。

今年瓊斯盃菲律賓隊再度由SGA公司派隊參賽，並找來前NBA球員、「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）助拳，不過首場比賽卻以31分差距不敵南韓，寫下近年在瓊斯盃罕見的慘敗。

不過菲律賓在主力得分手米勒今天凌晨抵台後，隨即重拾強隊本色，面對昨天嚇出中華藍一身冷汗的日本，菲律賓雖然在首節就發揮身材優勢取得領先，但日本靠著新井樂人外線火力全開一度逆轉戰局。末節米勒也與皮內羅（Isaiah Pineiro）接管戰局，兩人在第四節合力攻下17分，幫助菲律賓以6分差距收下賽事首勝，並將在明天迎戰中華藍。

菲律賓教練張念財賽後表示，「這雖然不是我們最好的表現，但是是我們在瓊斯盃的第1勝，我們的球員米勒今天凌晨才抵達，明天面對中華藍隊，雖然他們有很棒的教練和訓練系統，但我們絕對會打出比今天更好的表現。」

菲律賓今天以皮內羅攻下21分表現最佳，米勒則有12分、3籃板、4助攻、2抄截全能演出，包括兩人在內菲律賓共計4人得分上雙。至於日本則以新井樂人攻下25分最佳。