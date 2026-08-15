聽新聞
0:00 / 0:00
瓊斯盃／菲律賓逆轉日本奪首勝 米勒凌晨抵台就助隊止敗
在瓊斯盃首場比賽以31分差距不敵南韓原州DB新世代後，菲律賓SGA今天在與日本隊之戰再度陷入苦戰，不過靠著今天凌晨才抵台的洋將米勒（Ian Miller）以及皮內羅（Isaiah Pineiro）末節攜手攻下17分逆轉戰局，以78：72逆轉日本，收下首勝。
今年瓊斯盃菲律賓隊再度由SGA公司派隊參賽，並找來前NBA球員、「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）助拳，不過首場比賽卻以31分差距不敵南韓，寫下近年在瓊斯盃罕見的慘敗。
不過菲律賓在主力得分手米勒今天凌晨抵台後，隨即重拾強隊本色，面對昨天嚇出中華藍一身冷汗的日本，菲律賓雖然在首節就發揮身材優勢取得領先，但日本靠著新井樂人外線火力全開一度逆轉戰局。末節米勒也與皮內羅（Isaiah Pineiro）接管戰局，兩人在第四節合力攻下17分，幫助菲律賓以6分差距收下賽事首勝，並將在明天迎戰中華藍。
菲律賓教練張念財賽後表示，「這雖然不是我們最好的表現，但是是我們在瓊斯盃的第1勝，我們的球員米勒今天凌晨才抵達，明天面對中華藍隊，雖然他們有很棒的教練和訓練系統，但我們絕對會打出比今天更好的表現。」
菲律賓今天以皮內羅攻下21分表現最佳，米勒則有12分、3籃板、4助攻、2抄截全能演出，包括兩人在內菲律賓共計4人得分上雙。至於日本則以新井樂人攻下25分最佳。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。