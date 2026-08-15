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桌球／逆轉長崎美柚 「黑馬」彭郁涵挺進WTT大滿貫賽8強平鄭怡靜紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
18歲彭郁涵在WTT瑞典大滿貫女單16強逆轉長崎美柚，首度闖進8強，並成為台灣史上第2位打進大滿貫女單8強的選手。 路透
18歲彭郁涵在WTT瑞典大滿貫女單16強逆轉長崎美柚，首度闖進8強，並成為台灣史上第2位打進大滿貫女單8強的選手。 路透

我國18歲桌球好手彭郁涵，今天凌晨在WTT瑞典大滿貫賽事持續寫下黑馬傳奇，在女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本名將長崎美柚，在先丟首局的情況下，最終以9：11、11：8、11：9、11：6逆轉勝出，挺進到8強賽，成為繼2024年WTT中國大滿貫賽的鄭怡靜後，史上第二位打進WTT大滿貫級別賽事女單8強的我國好手

世界排名第69名的彭郁涵本次賽事從資格賽殺出，正賽一路過關斬將，先後淘汰法國好手帕瓦德（Prithika Pavade）與日本削球好手橋本帆乃香，今天對決長崎美柚，首局雖以9：11 惜敗，但次局起彭郁涵隨即加強正手搶攻，在戰局緊繃時更是頂住壓力，以 11：8 扳平局數。

關鍵第3局雙方一度僵持不下，但彭郁涵在局末展現大將之風連拿3分，以 11：9率先聽牌，最終更在第四局以11：6勝出，挺進8強後，彭郁涵將在今晚接續挑戰世界排名第2的中國大陸名將王曼昱，全力爭取準決賽門票，力拚繼續改寫台將驚奇。

鄭怡靜 桌球 長崎 籃球

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