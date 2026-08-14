瓊斯盃／中華藍首秀飆24分 宋昕澔盼用拚勁帶動年輕球員

瓊斯盃中華藍隊今年以年輕球員組成，並在首場比賽面對日本就陷入苦戰，在最多19分領先的情況下，卻在第四節一度遭到逆轉，不過最終仍是靠著首度入選中華藍隊的宋昕澔攻下24分並完成關鍵罰球，以4分差距險勝，賽後總教練圖奇也直言，球員都展現十足的積極性，但也因此導致失誤。

中華藍今年瓊斯盃選擇讓亞運班底休戰，並補進不少年輕新血，在今天與日本之戰更僅有登錄11名球員，但包括年輕的宋昕澔、陳將双都有亮眼表現，成為今天擊敗日本的兩大功臣。

對於今天從首節領先19分到下半場一度被逆轉，中華藍總教練圖奇表示，「我們這次組訓大多都是年輕球員，大概僅組訓15天，大家都展現積極。但今天展現過於積極防守導致有漏洞出現，但有的時候需要更聰明一些好好運用，用教練教的方式和技巧，過於積極反而可能導致失誤。」圖奇指出，這次中華藍球員年輕，他也期待透過更平均的上場時間，發掘更多未來國家隊球員。

中華藍今天以首度入選中華藍的宋昕澔拿下24分表現最佳，談到個人表現，他說：「這是我第一次中華藍身份打瓊斯盃，也謝謝教練選我進來參賽，很開心今天自己有把握住機會，接下來比賽用更多拚勁、拚更多球權，也讓隊上其他更年輕球員知道要有拚勁才能有更好發揮。」