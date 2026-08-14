瓊斯盃／宋昕澔豪取24分加關鍵罰球 中華藍4分險勝日本

瓊斯盃男子組賽事今天在新莊體育館點燃戰火，地主中華藍隊在首戰遭遇日本，儘管首節就靠著陳將双火力全開一度取得15分領先，但後三節中華隊火力盡失，讓日本逐步縮小差距甚至逆轉戰局，但比賽最後階段靠著游艾喆與宋昕澔連續4罰俱中，以70：66險勝日本。

中華藍今年瓊斯盃首戰遭遇日本，首節靠著陳將双火力全開一度取得15分領先，但第二節中段到第三節中華藍卻出現進攻斷電的狀況，讓原先的雙位數領先優勢一口氣被縮小到個位數，甚至在易籃後，中華藍直到該節打了3分半鐘才靠著宋昕澔三分球命中，終結得分荒，也將差距擴大到7分，不過日本很快就展開反擊，甚至在第三節打完追到僅剩3分差距。

比賽最後8分鐘，日本靠著松本秦連續兩記三分球超前比數，不過中華藍兩名年輕好手宋昕澔、吳志鍇接連得分止血，尤其是CBA選秀狀元宋昕澔隨後又在平手局面下飆進三分球。

比賽最後一分鐘日本靠著三分球又追到2分差距，游艾喆兩罰俱中後雙方又回到4分差，不過日本在倒數12秒先追到2分差，但宋昕澔在倒數3.7秒兩罰俱中，最終中華藍也以4分差距險勝。中華藍今天以宋昕澔拿下24分表現最佳，陳將双則有12分，高柏鎧8分、10籃板，至於日本則以湧川颯斗拿下19分最佳。