瓊斯盃／松山兩代最強高中生首度合作 高國豪、林現惟直呼開心

瓊斯盃中華白隊今天在首日賽程遭遇美國加州大學爾灣分校，雖然最終以21分差距吞敗，但松山高中兩代「最強高中生」高國豪與林現惟今天分別有21分、7籃板與10分、3籃板進帳表現亮眼，談到這次中華白是兩人首次見面與合作，高國豪也大讚學弟林現惟的表現與天賦。

瓊斯盃中華白隊今年以U25國家隊為主體，搭配上高國豪等年輕職業好手和旅外小將，其中過去在HBL都曾扛起「最強高中生」稱號的高國豪與林現惟更是首度合作，並在首場比賽都有亮眼表現，搭配上林韋愷、林正等松山高中畢業校友，擦亮「綠色神盾」招牌。

談到相差7歲的兩人本次在中華白隊首度合作，甚至是首次見面，高國豪說：「其實我從來沒跟他見面過，直到中華隊才第一次見面，謝謝威哥（陳子威）給我們機會相遇。學弟很乖，也很不容易，不止有現惟，還有林正、韋愷，很珍惜能跟他們一起出賽，他們也樂意學習，其中現惟現在在國外打球，他有很棒的個人技術跟天賦。」

林現惟也表示，「我覺得非常開心能第一次（跟高國豪）合作和見面就在中華隊，這是不容易的事情，還有韋愷和林正，可以跟那麼多松山學長一起，高中時我們沒一起打過，能在中華隊和其他國家球員打球還蠻開心。」

談到相隔8年再度回到瓊斯盃賽場，並在首場比賽就有全場最高的21分進帳，高國豪也開玩笑表示，自己在拿到國家隊戰袍時還特別聞了一下味道，「一開始覺得奇怪，我怎麼是球隊最老的，但後來覺得蠻有趣的，不管在經驗上還是球技上可以交給學弟，很開心他們也願意學習。今天第一顆三分球投進蠻開心的，尤其是在地主球迷面前打球，真的蠻開心和想念的。」