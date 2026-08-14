瓊斯盃／高國豪21分難越高牆 中華白首戰不敵加州大學爾灣分校

瓊斯盃男子組賽事今天在新莊體育館點燃戰火，首日中華藍、白兩隊就相繼登場，其中中華白遭遇美國加州大學爾灣分校，儘管上半場還一度與對手拉鋸，但第三節美國一口氣拉開比分，最終以88：67擊敗中華白。

2023年曾來台參賽並以全勝姿態奪冠的美國加州大學爾灣分校，今年再度受邀來台參加瓊斯盃，並再度被視為奪冠熱門，而首場比賽他們則是遭遇中華白隊年輕小將。

今年瓊斯盃中華白隊以U25國家隊球員為核心，為明年世大運提前培訓，並加入高國豪、白曜誠等職業球員與旅外小將，首場比賽高國豪就表現亮眼，在上半場個人就有9分進帳，加上替補上陣的劉耕灝、胡晉豪都有亮眼表現，幫助中華白在上半場打完僅有9分落後。

不過易籃後美國手感逐步加溫，尤其是射手艾薩克在下半場就命中3記三分球，加上本屆大會第一長人里奧在禁區展現破壞力，幫助美國將領先差距一口氣擴大到20分以上，最終美國就以88：67取勝，收下本屆賽事首勝。

中華今天以高國豪拿下21分、7籃板、3助攻表現最佳，林現惟也有10分進帳，至於胡晉豪、劉耕灝也分別有8分進帳：美國則以投進6記三分球的艾薩克拿下20分表現最佳，里奧9分、11籃板。