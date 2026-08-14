PLG／高掛球鞋轉任執行教練 蔡文誠盼助勇士再拚一座總冠軍

台北富邦勇士今天宣布，老將蔡文誠將正式高掛球鞋，轉換跑道加入勇士教練團，擔任執行教練，展開全新的執教旅程，持續以豐富經驗與職業精神為球隊貢獻心力。

蔡文誠自2006年展開球員職業生涯，先後效力於璞園建築及台北富邦勇士，憑藉穩健球風和全面身手，成為台灣籃壇代表性球員之一。蔡文誠球員生涯累積八枚冠軍戒指、兩度榮獲總冠軍賽MVP、一次年度MVP，並四次入選年度第一隊，締造亮眼成就。

2016年蔡文誠加盟台北富邦勇士後，不僅在場上展現豐富經驗與領導能力，更以身作則，成為球隊重要的精神領袖，陪伴球隊走過高低起伏，攜手創造多項榮耀。如今，他將卸下球員身份，轉任執行教練，持續留在勇士體系，將多年累積的實戰經驗與職業態度傳承給年輕球員，協助教練團推動球隊發展，帶領勇士邁向更高榮耀。

談到蔡文誠接任執行教練，領隊兼總教練許晉哲表示，「文誠加入教練團，對球隊來說是一項非常重要的安排。他是我合作多年的球員，我一路見證他的成長，也共同經歷許多冠軍與挑戰。文誠始終是一位有紀律、願意學習，且對比賽理解深刻的球員，他長年累積的實戰經驗，不僅展現在技術層面，更體現在攻守細節、比賽閱讀能力及帶動隊友成長等方面，因此我一直相信，他有機會成為一位非常出色的教練。」

許晉哲指出，蔡文誠轉任執行教練，除了協助戰術執行外，更將扮演球員與教練團之間的重要橋梁，憑藉過去身為球隊精神領袖所建立的信任基礎，讓團隊溝通更加順暢。他也期許蔡文誠未來不僅能協助球隊爭取勝利，更能培養更多年輕球員，持續建立勇士的文化與精神，讓球隊在戰力與傳承上都更具競爭力。

接任執行教練的蔡文誠則表示，「換了身分，初衷不變，只要能幫助球隊，什麼方式都好。我的任務很單純，就是成為最稱職的執行者，踏實完成許總交付的每一項工作，替他分擔更多責任。這條教練之路，我會像球員時期一樣，全心投入、不斷學習。期許自己像稻穗一樣保持謙卑、像海綿一樣持續吸收。雖然身分從場上轉到場下，但我依然會與球員們並肩作戰，一起承擔責任、共同面對每一場挑戰。我也會毫無保留地分享這二十年累積的球場經驗、觀念和紀律，延續過去當隊長時凝聚團隊的精神，一起為勇士再拚一座總冠軍！」