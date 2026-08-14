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TPBL／三上悠亞首次海外生日見面會29日登場 限量300席開賣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
三上悠亞首次海外生日見面會29日登場，300席限量開賣。圖／福爾摩沙夢想家提供
三上悠亞首次海外生日見面會29日登場，300席限量開賣。圖／福爾摩沙夢想家提供

上賽季加入Formosa Sexy的三上悠亞，將於8月29日在台北舉辦首次海外的生日粉絲見面會，夢想家球團邀請支持三上悠亞的球迷與粉絲朋友們近距離互動，本次活動限量300席，不能錯過與八月壽星三上悠亞一同留下專屬且難忘的生日回憶。

三上悠亞於2025-2026賽季加入夢想家Formosa Sexy，從場邊熱力應援到場上精彩演出，憑藉活潑可愛的魅力與親和力，在球迷間累積高人氣，也獲得廣大球迷與粉絲的熱情支持。

每年生日皆會在日本舉辦生日活動的三上悠亞，今年感受到台灣粉絲的熱情與支持，決定加開8月29日台灣場生日粉絲見面會。此次活動也是三上悠亞首次在日本以外舉辦生日會，期待與台灣的球迷及粉絲朋友們共度難忘的生日時光。

「三上悠亞生日粉絲見面會」全場限量300席，規劃ZONE A及ZONE B兩種票種，ZONE A 票價6980元，限量100席；ZONE B 票價3980元，限量200席（該票種包含身心障礙半價優惠票）。其中保留限量50席次供夢想家會員優先搶購，售票也將於8月19日（三）正式於ibon售票系統開跑，喜愛悠亞的球迷與粉絲朋友們敬請把握機會。

除了現場表演外，活動當天也將安排多元環節，讓粉絲有機會在球場之外，看見三上悠亞不同面向的魅力。此外，三上悠亞也特別準備小禮物，到場支持她的粉絲有機會獲得喔，為這場首次海外生日見面會增添更多驚喜與回憶。詳細活動內容及後續資訊，將陸續透過福爾摩沙夢想家官方社群平台公布，敬請球迷與粉絲朋友持續關注最新消息。

三上悠亞 生日 粉絲 籃球

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