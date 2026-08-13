TPBL／有洋蔥！林庭謙回台打球 留一個位置給爸爸

因為父親「小羊哥」林正明是籃球教練，讓林庭謙從小耳濡目染下進入籃球世界，國中畢業就離開台灣的他今年決定返台加入TPBL台北台新戰神隊，儘管父親已經在2年前離世，他今天加盟記者會上透露平常比賽時會在球場上找一個位置，當作父親在場為他加油，讓台下的母親劉靜明和姊姊都紅了眼眶。

林庭謙金華國中畢業後就赴美，不過和林正明曾在U16亞青賽和U17世青賽寫下父子同隊佳話。林正明前年癌症過世，林庭謙坦言，打籃球一直來的動力是想表現和證明給爸爸看，「讓他驕傲」。父親離開後動力突然消失，有一陣子表現起伏不定，直到找到在球場為爸爸留個位置的方式，讓自己「皮繃緊一點」，他說：「像爸爸關注著我，會讓我精神更緊張起來。」

同樣是籃球員出身的劉靜明透露，林庭謙2020年加入CBA後，她和林正明就常常飛去天津看林庭謙比賽，現在林庭謙回台打球，她笑中帶淚說：「最開心的應該就是我，以前庭謙的大小比賽，我都會守在電視機前看轉播，這是我們最重要的事情，現在不用跑很遠，到台北就可以看到庭謙比賽，到現場為他加油。」她也感性說，相信「小羊哥」知道兒子加入戰神，一定會感到很驕傲，「我們一直以他為榮，我想家人永遠是他堅強的後盾。」

林正明離開後，劉靜明和林庭謙成立了「林正明公益籃球協會」，林庭謙回台部分原因也希望將父親的精神透過協會持續延續。劉靜明分享說，一次母子倆在車上時，林庭謙主動提到回台可以讓公益籃球協會影響力更大，當時忍不住在車上掉淚，「我就心裡想，庭謙真的長大了。」

台北台新戰神隊下午舉行林庭謙（右一）加盟記者會。記者曾吉松／攝影