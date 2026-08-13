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TPBL／高薪沒壓力 林庭謙：目標就是總冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台北台新戰神隊下午舉行林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影
台北台新戰神隊下午舉行林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影

結束中國CBA旅外生活返台，中華隊國手林庭謙今天在加盟記者會正式領到0號球衣，成為台北台新戰神隊當家球星的他強調，回台目標就是為戰神打下總冠軍，合約金額不會造成壓力，他笑說：「誇下海口就必須要去實踐，去完成這個目標。」

林庭謙2020年加入CBA天津隊，天津球團日前證實，合約到期後向林庭謙提出符合CBA規範的滿額頂薪合約，年薪為稅前人民幣600萬元（約台幣2840萬元），但林庭謙仍決定返台加入戰神。

戰神開給林庭謙的價碼並未公布，外傳年薪落在台幣4千萬元到6千萬元，林庭謙笑說今天才聽到這數字，但「高薪」不會造成自己壓力，「因為不管之前薪水多或少，我都是保持一樣的態度，踏上球場不可能，也不會因為錢比較少就只打一節或是少用力一點。」他強調出賽就要展現對職業球員努力的尊重，「上場沒有百之百用盡全力的話，那就沒有意義了。」

職業生涯還沒拿過冠軍，林庭謙強調加盟戰神目標就是為台北拿下一座冠軍盃，至於個人數據或個人獎項並不在意，「因為我回來給自己最大的目標就是先拿一座總冠軍，我覺得這當然是一件非常不容易的事情，所以誇下海口就必須要去實踐，去完成這個目標。」

台北台新戰神隊下午舉行林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影
台北台新戰神隊下午舉行林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影

台北台新戰神隊下午舉行林庭謙（右）加盟記者會。記者曾吉松／攝影
台北台新戰神隊下午舉行林庭謙（右）加盟記者會。記者曾吉松／攝影

林庭謙 籃球 台新戰神

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