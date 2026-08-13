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TPBL／受林書豪啟發 林庭謙培養手寫筆記習慣

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林庭謙的手寫筆記本。記者曾思儒／攝影
林庭謙的手寫筆記本。記者曾思儒／攝影

中華隊國手林庭謙正式加盟台北台新戰神隊，今天記者會現場還布置了「Nothing Great Ever Comes Easy 林庭謙生涯印記」展區，展示林庭謙球員生涯具有意義的相關物品，其中紀錄每天訓練心得的手寫筆記本，林庭謙透露是來自「哈佛小子」林書豪的啟發。

林庭謙提到，國中時林書豪來台辦訓練營，當時也有幸受邀和林書豪一起訓練，近距離觀察，知道頂尖運動員怎麼成功，「他每次都會把想法記錄下來，檢視自己有沒有達到訓練目標和軌跡。」

林書豪的習慣也影響到林庭謙，多年來每天整理訓練心得，寫下要檢討和改善的方向，至今已經累積多本訓練日記，今天展出其中兩本，裡面還提及父親林正明一定會來看球，為他帶來力量。

戰神隊今天舉辦林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影
戰神隊今天舉辦林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影

回台加入戰神的林庭謙，新賽季還將和金華國中吳永盛「合體」，他笑說十分期待和學長合作，「很期待，因為他也算是影響我籃球生涯滿重要的一個學長。」

林庭謙解釋，同樣就讀金華的吳永盛，是第一個國中畢業就旅美的球員，也是第一個拿到NCAA一級獎學金的球員，當時就把學長當成一個目標，「然後在他身邊看他，一起訓練、學習他的日常習慣、對於訓練的態度，他也影響我滿多，很期待新賽季可以跟他一起在場上。」

戰神隊今天舉辦林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影
戰神隊今天舉辦林庭謙加盟記者會。記者曾吉松／攝影

林庭謙的手寫筆記本。記者曾思儒／攝影
林庭謙的手寫筆記本。記者曾思儒／攝影

林庭謙 林書豪 手寫筆 籃球

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